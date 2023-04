DI CLEMENTE CORVO

Rispetta i pronostici la sfida tra Saint Michel e San Gaetano Catanoso conclusasi con il risultato di 5-0, squadra Gioiese a valanga sui reggini con le reti che vengono realizzate tutte nel primo tempo.

Da il via Alderete al 6′ seguito con una tripletta di Castaldo (13′ – 26′ – 38′ ), poi al 42′ un rocambolesco autogol fa registrare il 5-0.

Nel secondo tempo a partita oramai chiusa La Saint Michel allenta la pressione, controlla bene il gioco ma non va ad allargare già l’ampio margine di reti che poteva diventare molto più pesante.

Alla fine dei 99 minuti va in archivio un’incontro a senso unico che porta momentaneamente a +11 sul Bianco secondo in classifica, per la matematica manca ancora 1 punto per la parola promozione, ma il big match domenicale tra lo stesso Bianco e Real Metropolitana lascia tutti col fiato sospeso, alla fine di questa sfida il risultato potrebbe aprire in anticipo i festeggiamenti per la squadra del presidente Don Gaudioso Mercuri.