La scuola, comunità educativa ed educante è chiamata a rispondere non solo ai suoi compiti istituzionali, ma a supplire alle rinunce delle famiglie e della società.

Lunedì 18 Marzo alle ore 10:00 al I.I.S. “F Severi” si svolgerà un seminario di studi sulla figura di Giuseppe Valarioti, biografia umana e culturale professore di storia e filosofia.

Introducono: Walter Nocito, docente di diritto pubblico Unical, Rossella Bulsei, Docente I.I.S “F. Severi”, Don Pino De Masi, referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, Prof.ssa Carmela Ferro compagna di Giuseppe Valarioti, testimone diretta della storia e dell’impegno dell’uomo. Le conclusioni del seminario, moderato dal Prof Carmine Pisano e coordinato dalla Prof.ssa Domenica Velardo, Docenti dell’Istituto Severi diretto dal Prof Fortunato Praticò, saranno affidate al Prof. Giancarlo Costabile titolare della cattedra di pedagogia dell’Antimafia del DICES dell’Università della Calabria.

Consapevoli del ruolo primario che la scuola come istituzione ricopre, il ciclo di seminari sui temi della Cittadinanza attiva e della Costituzione, intrapreso da circa due anni al Severi mira a sollecitare la vitalità critica di studio e di ricerca negli studenti, calata nel territorio in cui vivono attraverso la conoscenza e la testimonianza.

Inoltre, gli alunni del Severi, nelle prossime settimane, saranno coinvolti in una iniziativa concreta, appunto dalle aule al territorio, attraverso la visita a Casa Valarioti, normale prosecuzione della giornata del 18 marzo.

