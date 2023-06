Quest’anno ricorre il decennale della fondazione del SUL a Reggio Calabria, allargando la nostra presenza sul territorio fino ad allora limitata alla importante e decisiva presenza nel Porto di Gioia Tauro.

Per festeggiare questo importante traguardo sabato 24 giugno alle ore 17.30, presso la sede del SUL di Reggio Calabria in via Diomede Marvasi 37 ci siamo dati appuntamento per stare un po’ assieme e farci gli auguri per il prossimo decennio.

Sarà presente il Segretario Generale del SUL Nazionale Antonio Pronestì, rappresentanze dei nostri iscritti e dirigenti di altre strutture calabresi.

Saremmo molto contenti se tu volessi essere assieme a noi in questa occasione, in forza dei rapporti che siamo riusciti a costruire in questo lungo e complicato percorso e partecipare a un piccolo rinfresco che offriremo molto volentieri.

Aldo Libri

Segretario Generale SUL Calabria