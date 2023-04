Una triste tragedia questa mattina all’alba nella città dello Stretto. Un uomo di 39 anni, F.S., ha perso la vita per cause ancora in corso di accertamento.

L’uomo sembra aver perso il controllo del mezzo intorno alle 5 del mattino, in centro città sulla via Eremo Condera.

Sono ancora in corso i rilievi della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’impatto, sul posto anche i vigili del fuoco.