Al professore Marcello Ciaccio il premio “Gaetano Salvatore”

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Marcello Ciaccio, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, ha ricevuto a Napoli il prestigioso Premio nazionale “Gaetano Salvatore”. Istituito dal Cenacolo della Cultura e delle Scienze di Napoli, il riconoscimento annualmente viene attribuito a personalità che si sono distinte nei campi della cultura, delle scienze, delle arti e della letteratura, dando un contributo di eccellenza alle conoscenze nei rispettivi settori.

Il Professore Ciaccio, si legge in una nota, svolge un’intensa attività di ricerca finalizzata allo studio dei biomarcatori in diverse condizioni cliniche, quali il Diabete Mellito, le Malattie Cardiovascolari, la Sepsi e le Malattie Neurodegenerative. I risultati delle sue ricerche, pubblicati sulle più importanti riviste internazionali, hanno dato un importante contributo alla comprensione dei meccanismi alla base di queste patologie ed alla scoperta di nuove molecole per supportarne la diagnosi, ricevendo importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Il Professore Ciaccio è, infatti, nella World’s Top 2% Scientist, la classifica dei migliori ricercatori al mondo elaborata annualmente dalla Stanford University, sottolinea la nota.

