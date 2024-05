Per il tentato omicidio a Pasquale Inzitari, l’imprenditore di Rizziconi, avvenuto nel luglio del 2017 nel parcheggio del Centro Comemrciale “I Portali”, dove due killer a bordo di uno scooter avevano tentato di ucciderlo a colpi di pistola che per fortuna si è inceppata, è stato chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone, si tratta di Michelangelo Tripodi, 45 anni, di Vibo Valentia, Francesco Candiloro, 44 anni, di Polistena, Antonio Domenico Scarcella, 56 anni, di origini calabresi ma residente in provincia di Brescia, e Gianenrico Formosa, 52 anni, di Flero, piccolo comune del bresciano.

A Pasquale Inzitari gli era stato ucciso un figlio di 18 anni a Taurianova nel 2009 a colpi di pistola davanti a

Nell’agguato all’imprenditore che è sceso dal fuoristrada su cui si trovava in quanto era stato colpito alle ruote si era dato alla fuga cercando scampo all’interno del Centro commerciale.

Per tale tentativo di omicidio erano state arrestate l’undici agosto dello scorso anno, su ordine della Dda le quattro persone che oggi è stato chiesto il rinvio a giudizio.