I carabinieri hanno fermato due fratelli ritenuti i responsabili dell’agguato a colpi di arma da fuoco a un imprenditore di Scicli e al figlio. I due, Mauro e Roberto Gesso, di 43 e 50 anni, sono pregiudicati e sono stati intercettati in Calabria in autostrada. Dietro la sparatoria ci sarebbero vecchi dissidi tra le due famiglie protagoniste della vicenda.

I due fratelli ritenuti autori del duplice tentato omicidio, anch’essi sciclitani, pregiudicati per reati associativi di tipo mafioso e in materia di stupefacenti.