Oltre 4 mila paia di scarpe sono state donate dall’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro al Comitato di Rosarno della Croce Rossa Italiana.

Le calzature, sequestrate qualche mese fa in quanto non conformi alle vigenti disposizioni sull’import-export, risultano in perfette condizioni e verranno distribuite ai migranti stagionali e alle famiglie indigenti che il Comitato assiste quotidianamente sul territorio della Piana.

“Il riutilizzo a scopo sociale delle merci sequestrate per ragioni amministrative o cadute in abbandono negli spazi doganali – è scritto in una nota dell’Adm – è un tema centrale per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: ciò consente, infatti, di donare alle fasce più fragili della società beni di buona qualità che altrimenti sarebbero stati destinati alla distruzione”.

L’ scorso anno lo stesso ufficio dell’Agenzia dei Monopoli di Gioia Tauro aveva donato circa 30 mila capi di abbigliamento e coperte alla popolazione ucraina attraverso un ponte di solidarietà realizzato in sinergia con gli uffici Adm e la Protezione Civile di Verona.

(ANSA)