Il sindaco Domenico Modaffari, nell’augurare buon inizio anno scolastico a tutti gli alunni, al gruppo insegnante e al personale scolastico, porta a conoscenza alcuni interventi e progetti che auspica possano riverberare risultati positivi nel mondo scolastico di Africo: Intanto voglio annunciare che sul nuovo piano di dimensionamento scolastico, abbiamo richiesto l’autonomia scolastica in deroga per le nostre scuole cittadine e, in subordine, l’annessione a Bianco quale possibile istituto comprensivo Africo-Bianco. Insisterò sulla deroga scolastica anche col ministro Valditara nel suo tour in Calabria previsto per mercoledì 20 prossimo. Sono comunque molteplice le iniziative messe in campo dal Comune per la scuola e per la crescita socio-educativa e formativa per i giovani a partite da quello sulla povertà educativa in in fase di avvio. Sul progetto nei giorni scorsi c’è stato un primo tavolo tecnico di comunità educante tenutesi in municipio col coinvolgimento dei rappresenti del mondo della scuola e di Civitas Solis. Africo, registra tassi elevati di povertà educativa, e spesso ciò crea un circolo vizioso tra insuccessi formativi e bassa adesione ai valori della legalità. Per il Sindaco Modaffari : è necessario garantire il massimo di opportunità ai bambini e agli adolescenti del territorio comunale al fine di offrire loro un futuro di piena inclusione sociale e lavorativa. Per questo motivo, subito dopo il mio insediamento- aggiunge-abbiamo avviato una collaborazione con il terzo settore e con un ente quale Civitas Solis che promuove innovative attività socio educative. Oltre a questo progetto da poco avviato, in partnership con l’associazione guidata da Francesco Mollace abbiamo promosso il Servizio Civile nella nostra comunità presentando una apposita nuova progettazione legata ai temi dell’educazione e dell’inclusione. Purtroppo la realtà africese- ha conclusoi- sindaco Modaffari, sconta anni di mancato intervento delle istituzioni su questi temi. Sono trascorsi oltre settant’anni dalle denunce fatte da meridionalisti come Umberto Zanotti Bianco e Manlio Rossi Doria sulle inaccettabili condizioni di vita degli abitanti di Africo e sull’altissimo tasso di povertà educativa.