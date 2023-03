Aeroporto Palermo, soci nominano i componenti del nuovo Cda della Gesap

PALERMO (ITALPRESS) – L’assemblea dei soci della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione della società: Vito Riggio, in quota Provincia regionale di Palermo; Salvatore Burrafato, in quota Comune di Palermo; Alessandro Albanese, in quota Camera di commercio; Giovanna Chiavetta, in quota Provincia metropolitana di Palermo; Giovanni Maniscalco, in quota Comune di Palermo.

All’assemblea hanno preso parte Nicola Vernuccio, direttore generale della Provincia regionale di Palermo; Carolina Varchi, vicesindaco del Comune di Palermo; Alessandro Albanese, commissario della Camera di commercio; Giangiacomo Palazzolo, sindaco del Comune di Cinisi; Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo, e Mario Russo per Federalberghi.

I nuovi componenti del consiglio di amministrazione hanno accettato l’incarico e fissata la prima riunione il prossimo 16 marzo alle 10, per la nomina delle cariche di presidente, amministratore delegato.

foto ufficio stampa Gesap, da sinistra Giovanna Chiavetta, Nicola Vernuiccio, Alessandro Albanese, Salvatore Burrafato, Vito Riggio, Carolina Varchi e Giovanni Maniscalco

(ITALPRESS).