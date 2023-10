Accordo Unicredit-Consorzio Dos Sicilia per sostenere crescita imprese

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit e Consorzio Dos Sicilia hanno siglato un accordo per affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita, al fine di rafforzarne le potenzialità di sviluppo, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità determinate dall’attuale contesto di mercato. Il Consorzio DOS Sicilia è un’Associazione di Consorzi per la Promozione e Valorizzazione di produzioni tipiche Agroalimentari Siciliane a Marchio DOP, IGP e QS e, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, sostiene e promuove l’aggregazione dell’offerta al fine di soddisfare la domanda in modo sistematico e garantire, al produttore, una collocazione remunerativa del prodotto. Grazie a questa convenzione UniCredit renderà disponibili prodotti specifici al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e la sostenibilità imprenditoriale delle imprese afferenti al Consorzio.

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit ha detto: “La nuova sinergia con il Consorzio DOS consentirà di mettere la nostra esperienza e i nostri servizi a supporto del comparto agroalimentare d’eccellenza del territorio regionale. Questo accordo è in linea con l’ obiettivo di sostenere le imprese e le comunità in cui operiamo a conferma del nostro ruolo di banca di riferimento del territorio”. Massimo Todaro, Presidente del Consorzio DOS Sicilia: “I Consorzi di Tutela, soci di DOS Sicilia e le aziende a loro associate rappresentano il meglio delle produzioni agroalimentari di qualità certificata presenti oggi in Sicilia. La sinergia e l’accordo con un importante Istituto di Credito internazionale, quale è appunto UniCredit, lascia ben sperare per favorire gli investimenti di ammodernamento e/o di ampliamento di cui queste aziende necessitano al fine di divenire sempre più competitive nel mercato globale. Produrre bene e di qualità oggi lo sappiamo fare, competere a livello internazionale meno, perchè è più difficile. Pertanto ogni possibile partenariato di qualità è di buon auspicio per le nostre aziende”.

– Foto: ufficio stampa Unicredit –

(ITALPRESS).