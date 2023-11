A Villa Serena a Palermo ambulatori ginecologici gratuiti

PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo, a Villa Serena, ambulatori ginecologici gratuiti dell’adolescenza e della menopausa.

La Casa di cura Villa Serena, fanno sapere dalla struttura sanitaria, ha a cuore la salute delle donne durante tutte l’arco della loro vita. Oltre al Percorso Nascita gratuito, in Clinica è attivo un ambulatorio ginecologico gratuito che segue le pazienti dall’adolescenza alla menopausa. In particolare, un giorno alla settimana, l’ambulatorio, di cui è responsabile la dottoressa Mariella Rao, è riservato alle adolescenti e alle donne in menopausa.

“L’adolescenza – si legge in una nota – è un periodo di transizione e di cambiamenti, durante il quale si inizia a esplorare la propria sessualità e ad avere relazioni. Ogni giovanissima donna dovrebbe sapere come prevenire le malattie sessualmente trasmissibili e, grazie alla contraccezione, le gravidanze non pianificate. E’ importante che, sempre col consenso dei genitori, le adolescenti siano informate sui metodi contraccettivi, sui loro benefici e sugli eventuali rischi associati. A Villa Serena potranno effettuare una visita di controllo gratuita in uno spazio protetto e confortevole dove parlare e consigliarsi”.

L’ambulatorio per la menopausa, dedicato a questo periodo assolutamente fisiologico, si occupa di climaterio fisiologico e di trattamento del climaterio precoce.

Gli ambulatori completano il percorso assistenziale dedicato alle donne e vanno a completare le altre attività di prevenzione e di trattamento delle patologie croniche e degenerative, comprese le neoplasie dell’apparato riproduttivo femminile.

Gli ambulatori dell’adolescenza e della menopausa sono aperti il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. Per prenotare una visita rivolgersi al CUP telefonando allo 091 6985751/752, inviare una mail a prenotazioni@casadicuraserena.it o un messaggio whatsapp al numero 345 7730443.

