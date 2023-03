A Terranova Sappo Minulio si parla di “Piano Strategico Nazionale Pac 2023/2027”. Un Seminario informativo organizzato dall’Amministrazione Comunale con Confagricoltura Reggio Calabria che vedrà la presenza di illustri relatori per dare un indirizzo alle scelte e opportunità per le imprese agricole. A fare gli onori di casa il sindaco di Terranova Sappo Minulio, l’avv. Ettore Tigani insieme ad altri sindaci del territorio come quello di Molochio e Varapodio e tecnici del settore agricolo.

L’evento si terrà nell’Aula Consiliare alle ore 17.30 di venerdì 17 marzo p.v. sita in via Padre Vincenzo Idà.