Il 25 novembre 2023, si è tenuto un workshop dal titolo “Perché Prevenzione” presso il Palazzo della Storia, dell’Arte e della Cultura a Terranova Sappo Minulio (R.C.). In tale occasione, Salute Donna OdV ha presentato una campagna di screening oncologico che inizia a sostegno dei Comuni delle aree interne facenti parte dell’Ambito Territoriale socioassistenziale 3, grazie a una convenzione con l’Asp di Reggio Calabria. Numerose e illustri le voci delle istituzioni, dei professionisti e del terzo settore, che si sono prestate a raccontare il progetto: in prima linea, la Dott.ssa Angela Vigoroso, Delegata Salute Donna OdV (Sezione di Reggio Calabria), organizzatrice dell’evento e del progetto insieme al Sindaco di Terranova S.M., l’Avv. Ettore Tigani, distintosi per la sua capacità di accogliere con entusiasmo e disponibilità i progetti proposti dall’Associazione nell’ottica di difendere e garantire la salute delle sue concittadine. L’Avv. Tigani ha sottolineato la necessità e al contempo i frutti raccolti allor quando si sviluppano rapporti sinergici tra le varie istituzioni interessate. Queste le parole della Dott.ssa Vigoroso per dare l’avvio ai lavori illustrando altresì l’attività e gli scopi dell’associazione a livello nazionale e locale: «“Perché Prevenzione”: sembra una domanda, ma è un’affermazione; non può più mettersi in discussione la necessità della prevenzione, si può solo attuarla e spiegare come e perché». Il “come” e “perché” sono stati esaustivamente spiegati da tutti i partecipanti alla discussione: il moderatore Comm. Prof. Corrado Savasta (Vice Delegato Salute Donna OdV sez. R.C.), che si è soffermato sulla prevenzione come nuovo approccio culturale alla medicina e sull’economia etica e solidale che ripopola i territori montani invertendo il rapporto tradizionale tra domanda e offerta di servizi (in questo caso sanitari), proprio dell’economia classica; la Dott.ssa Anna Maria Stanganelli (Garante della Salute per la Regione Calabria); il Dott. Giuseppe Zampogna (Vice Presidente Ordine dei Medici R.C.); la Dott.ssa Lucia Di Furia (Direttore Generale ASP R.C.), che ha trasmesso all’uditorio con spiccata sensibilità i valori propri dell’offerta dei servizi sanitari sul territorio; il Dott. Sandro Giuffrida (Direttore Dipartimento Prevenzione ASP R.C.), la Dott.ssa Maria Teresa Fiorillo (Responsabile Laboratorio ASP R.C. Nord); il Dott. Antonio Alvaro (Responsabile Coordinamento Consultori ASP R.C.); la Dott.ssa Antonia Stilo (Ostetrica di Salute Donna OdV, sez. di R.C.) la quale ha riferito con profondo entusiasmo che sarà proprio lei a prestare la propria professionalità a tutte le donne che chiederanno di effettuare gli esami offerti dall’iniziativa; il Prof. Vincenzo Maria Romeo (Medico Psichiatra di Salute Donna OdV, sez. di R.C.), che nel trarre le conclusioni dei lavori ha spiegato le implicazioni e le problematiche di ordine psicologico legate alla prevenzione. Ecco, quindi, illustrate dalla Delegata di Salute Donna Angela Vigoroso, le date messe a disposizione alla popolazione di Terranova S.M. e degli altri comuni adiacenti per permettere alle cittadine di raccogliere i frutti di questo lavoro: giovedì 14 e 28 dicembre 2023 e giovedì 11 gennaio 2024, a partire dalle ore 9.00, l’Ass. Salute Donna OdV effettuerà in forma gratuita gli esami PAP-test e HPV (Human Papilloma Virus) a tutte le donne in età fertile e oltre, presso l’Ambulatorio socio-assistenziale situato in Piazza XXIV Maggio n. 1 – Palazzo Municipale di Terranova S.M. (R.C.). Si ringraziano nuovamente tutti i professionisti che hanno reso possibile l’evento, i Sindaci del territorio, i Medici di base, la Stampa e la cittadinanza accorsa numerosamente ad accogliere l’iniziativa.