Il Natale quando arriva, anzi sta per arrivare, mancano pochissimi giorni per iniziare gli addobbi e Taurianova non deve, ma soprattutto non può trovarsi impreparata. Che figura ci facciamo!

E così che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi ha già predisposto tutto, delibere e impegni di spesa per affrontare al meglio le prossime festività natalizie e quindi come hanno sempre asserito, riaccendere un paese morto, buio, lugubre per dare un tono di luce e di speranza. “Con coraggio”, come ha sottolineato il sindaco in Consiglio Comunale vista l’emergenza pandemica (dopo le critiche da parte dell’opposizione per i troppi assembramenti), e così come è stato per l’estate adesso parte il cartellone per le festività natalizie.

D’altronde coerente con le sue posizioni il sindaco Biasi, nell’ultimo Consiglio comunale rispondendo alle lamentele dell’opposizione (Taurianova Futura), disse con assoluta risolutezza in merito alle accuse sugli sperperi economici e sul prelevamento del fondo di riserva dei 13 mila euro per l’estate (Delibera n. 127 del 24 agosto 2021) che, “vi dovete rassegnare perché per altri quattro anni sarà così”.

Infatti con la delibera di giunta n. 171 del 12 novembre scorso è stato autorizzato il “Responsabile del Settore 3°, cui il presente atto è trasmesso telematicamente per competenza, all’adozione di tutti gli eventuali atti di gestione consequenziali, prevedendo la spesa massima di € 35.000,00 che verrà all’uopo debitamente impegnata, precisando che, per quanto riguarda le luminarie e gli addobbi natalizi, l’importo massimo destinabile è di euro 20.000,00”. E infatti ecco che, il responsabile del settore con determinazione n. 1157 del 16 novembre, attua l’impegno di spesa nel mercato elettronico per 20 mila euro per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione delle luminarie. Detto fatto e… luce sarà!

L’Amministrazione comunale organizza le festività natalizie, come sempre, così si legge nella delibera di giunta “con la Consulta delle Associazioni e della Società civile di Taurianova, un programma di iniziative e di manifestazioni musicali, culturali e sociali, per favorire l’aggregazione, l’incontro tra le persone e per allietare ed animare i giorni di festa dei cittadini taurianovesi”, così come anche alle attività commerciali.

Adesso attendiamo il programma delle restanti 15 mila euro visto che è stata prevista una somma massima di 35mila e che 20mila sono per le luminarie e quindi per allietare ed animarci.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…

(GiLar)