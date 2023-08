Nell’estate del 1943 i preparativi dello sbarco nell’Operazione Baytown si svolsero in uno

scenario di guerra che lasciò sul campo solo in provincia di Reggio Calabria oltre 5.000

morti, feriti e distruzione. L’apertura del fronte di guerra nel continente europeo si

effettua in Calabria, ma non ne viene dato il dovuto risalto, né una collocazione storica

adeguata. Per tutto il 1943 la nostra regione è stata oggetto di “calde” attenzioni da parte

dell’esercito anglo-americano che, con fitti bombardamenti in ogni angolo, seminarono

morte e distruzione. I calabresi non furono spettatori, tanti si adoperarono, ben prima

della firma dell’armistizio, per la riuscita dello sbarco degli Alleati avviando la Resistenza

sul territorio. La cronologia della Liberazione dell’Italia dalla guerra, le tappe del ritorno

della democrazia, il ricordo delle vittime, civili e non, sul campo di battaglia e le stragi

naziste non possono passare inosservate nell’ottantesimo anniversario. La storiografia

italiana per lungo tempo ha sottovalutato l’importanza degli eventi del ’43 in Calabria,

contribuendo alla costruzione di una memoria “monca” che tralascia mesi di

combattimenti avvenuti nel Sud.

L’articolato programma dell’Istituto “U. Arcuri” contribuisce a ricollocare gli eventi e le

azioni dei calabresi sul territorio regionale. Le giornate di studio, l’edizione straordinaria

del Concorso “La Liberazione della Calabria” riservato alle scuole del I e II ciclo, che in

occasione del 25 aprile 2023 ha raggiunto la terza edizione, la mostra itinerante nei

maggiori centri del territorio metropolitano e le camminate della Liberazione sono un

importante contributo all’educazione alla memoria.