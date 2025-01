“Una mattina di fine maggio, uno di quei sabati a metà tra il sereno e l’ansia che precede la chiusura di ogni anno scolastico, decisi di riaprire e controllare il mio blog. Non vi accedevo dal mese di aprile, perché non ne avevo avuto proprio il tempo: scartoffie, incontri, ansie, viaggi velocissimi per la seduta della seconda laurea; felicità, orgoglio … e poi? … Cosa sarebbe accaduto, un giorno, a tutti quei pensieri, disseminati in una manciata di giga, se io non fossi più stata in grado, per qualsiasi motivo, di accedervi, di ripescarli da quel pantano universale e multistrato che è il web, in cui tutto ha un’esistenza così effimera, anche se i miei versi si trovavano lì da ben tredici anni? Così decisi: era arrivato il momento di raccoglierli e dar loro una nuova casa. I versi vivono un’esistenza propria, sono magia solidificata, incantesimi, anatemi, confessioni inconfessabili di spiriti nascosti. E si sa, la magia non ha padroni, solo allievi.” Sono, questi, alcuni pensieri di Marzia Matalone, scrittrice calabrese che vive a Taurianova. Classe 1987.

Marzia consegue la laurea magistrale in Teoria della Comunicazione e Comunicazione Pubblica nel 2010 e una seconda laurea in Scienze Filosofiche applicate nel 2024. Lavora da sette anni come docente specializzata su sostegno per la scuola secondaria di secondo grado. Collabora da anni come promotrice culturale con associazioni e istituzioni pubbliche, nell’ambito dell’organizzazione e promozione di eventi, in qualità di addetto stampa e comunicazione, copywriter, direttore creativo, moderatrice e presentatrice. Potterehead, Kpop lover, divoratrice di romanzi fantasy e scrittrice di libri per ragazzi. Nel 2013 pubblica per “Città del sole edizioni” il suo primo romanzo “La Profezia del Quinto Vertice, La Prova dei Quattro”, seguito nel 2016 da La Profezia del Quinto Vertice, Il Risveglio del Messaggero” entrambi parte di una trilogia ancora in fase di realizzazione. “Quando la Poesia mi portò in viaggio con sé” rappresenta la sua prima raccolta poetica, un viaggio con la poesia che continua anche nella seconda parte di questo Diario Poetico, dove i pensieri e le esperienze accumulati nel corso degli anni trovano spazio e forma, nel verso e nel sogno. Scrive Mario Alberti: “La poesia di Marzia Matalone, prima di proteggere dai batteri della superficialità e del materialismo, brucia la pelle nuda del lettore. La poetica che troviamo in questo lavoro, tuttavia, non è scarna, secca, essenziale; bensì pittorica, narrativa, quasi televisiva”.

Voluta e organizzata da Nova Morgetia, la presentazione si terrà nella sala teatro del Convento dei Padri Domenicani, con il Patrocinio del comune di San Giorgio Morgeto e con la collaborazione del Centro Danza Il Discobolo di Polistena oltre che della Cooperativa Sociale Futura di Maropati. Oltre allo scrittore Mario Alberti, siederanno al tavolo con l’autrice anche i docenti Ramona Gallizzi e Francesco Villì. La direzione della serata sarà affidata alla docente e dirigente dell’Associazione Melania Macrì, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al presidente dell’Associazione Gigi Gargano. La lettura delle poesia sarà affidata agli attori della compagnia teatrale di San Giorgio Morgeto e ad alcuni ospiti della Struttura Residenziale “Futura” di Maropati. I momenti ludico/artistici saranno affidati alle ragazze del Centro Danza il Discobolo che presenteranno alcune coreografie di Rossella D’Agostino e ad alcuni musicisti che si esibiranno nel corso della manifestazione.Per tutti coloro che vorranno partecipare, l’appuntamento con Marzia Matalone e le sue poesie è, quindi, fissato per domenica 26 gennaio alle ore 17.00 presso il Convento dei Padri Domenicani a San Giorgio Morgeto.