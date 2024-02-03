A Rosarno per Carnevale, oltre 13 carri allegorici Dopo diversi anni di assenza di feste e spettacoli spedisce la macchina organizzativa degli eventi in città
DOPO DIVERSI ANNI DI ASSENZA DI FESTE E SPETTACOLI, PROCEDE SPEDITA LA MACCHINA ORGANIZZATIVA DELLA 5° EDIZIONE DEL CARNEVALE ROSARNESE 2024; L’EVENTO SI TERRA’ DOMENICA 11 FEBBRAIO NELLA CITTADINA MEDMEA.
LA SFILATA, DOVE SONO PREVISTI BEN OLTRE 13 CARRI ALLEGORICI, PARTIRA’ ALLE ORE 14: 30 DA PIAZZA PAOLO ORSI E SI SNODERA’ LUNGO LE VIE DEL CENTRO CITTADINO, VIA MEDMA, VIA REGINA ELENA, PIAZZA VALARIOTI, PIAZZA DEL POPOLO, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI SINO AD ARRIVARE IN PIAZZA DUOMO. VERRANNO PREMIATI IL CARRO ALLEGORICO PIU’ BELLO, LA MASCHERA PIU’ ORIGINALE ED IL GRUPPO MASCHERATO PIU’ SIMPATICO…. LA FESTA PROSEGUIRA’ FINO A SERA TRA MUSICA LIVE, BALLI, GIOCHI PER GRANDI E BAMBINI.
L’EVENTO E’ ORGANIZZATO DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROSARNO E COORDINATO DALL’ASSESSORE CON DELEGA ALLO SPETTACOLO ANTONINO PRONESTI CON LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI ROSARNESI, LE PARROCCHIE, LE ASSOCIAZIONI, LE SCUOLE DI DANZA E TANTI CITTADINI VOLONTARI.
DICHIARA L’ASSESSORE ALLO SPETTACOLO PRONESTI’ ANTONINO: “VOGLIAMO CHE LE NOSTRE FAMIGLIE NON SIANO COSTRETTE A GIROVAGARE IN LUNGO E LARGO LA PROVINCIA PER TRASCORRERE UNA GIORNATA DIVERSA, VOGLIAMO CHE RESTINO E PARTECIPINO QUI A ROSARNO, NEL NOSTRO AMATO PAESE.
LA NOSTRA COMUNITA’ STA RITROVANDO LA VOGLIA DI LAVORARE INSIEME PER IL BENE COMUNE, SIAMO CERTI CHE CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI POSSIAMO, CONCRETAMENTE, REALIZZARE EVENTI ATTRATTIVI PER FAR RIVIVERE LA CITTA’ E RISVEGLIARE L’ORGOGLIO DI ESSERE ROSARNESI. L’INVITO E’ CHE TUTTI POSSANO ESSERE PRESENTI”.
L’Amministrazione Comunale