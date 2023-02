Domenica prossima, 5 febbraio, si celebra la 45ª Giornata nazionale per la vita.

La cultura di morte alimentata da ideologie e interessi economici è il focus indicato per questa giornata dai Vescovi italiani, i quali auspicano che questo appuntamento “rinnovi l’adesione dei cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse”.

La Parrocchia del Duomo cittadino guidata da don Pino Demasi, nel quadro delle continue azioni concrete a difesa della vita, non ha inteso far passare in sordina tale ricorrenza e anche quest’anno propone alcune iniziative, mirate soprattutto al superamento di un grave attentato alla vita che nei nostri territori si chiama povertà educativa.

La prima iniziativa si svolgerà in piazza e per le strade a sottolineare l’importanza della piazza e della strada non come luogo di evasione o addirittura di scontro ma come luogo di incontro e di un camminare insieme. Protagonisti due generazioni diverse: bambini e nonni ; la solidarietà tra generazioni, la memoria che diventa speranza e forza di cambiamento

Alle 10.00 i bambini, accompagnati dai loro nonni si ritroveranno in Piazza della Repubblica per un momento di animazione ludica e di festa. Subito dopo partirà anche quest’anno l’iniziativa “Una passeggiata …. lunga una vita”. I bambini per mano con i nonni faranno una passeggiata festosa lungo alcune vie del centro cittadino. Il momento ludico e la passeggiata saranno animati dal gruppo giovanissimi della Parrocchia e dai catechisti.

Al pomeriggio un‘ulteriore iniziativa. Alle 15.00 al Palazzetto dello Sport “Caduti sul lavoro” protagonista sarà la SELES, Scuola Etica e Libera di Educazione allo Sport, la scuola calcio promossa dalla Parrocchia unitamente alla Cooperativa Valle del Marro . La manifestazione dal titolo “Lo Sport è vita” vedrà protagonisti in una serie di attività sportive i ragazzi ed i loro educatori, alla presenza dei genitori. Nel corso della manifestazione ci sarà un momento di riflessione affidato al Capitano Gaetano Borgese, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova e al Dottore Antonio Marziale, Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori e Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

Gli altri eventi in programma sono di natura religiosa per “pregare e celebrare la Vita”.

Nel Duomo cittadino, venerdì 3 febbraio alle 17.00 una Veglia di preghiera; Sabato alle 1800, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Celebrazione Eucaristica per i malati oncologici, animata dall’Associazione La Fenice odv per le persone oncologiche.

Domenica alle 11.30, Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Parroco, che al termine impartirà una particolare benedizione alle mamme in attesa, affidando tutti i bambini alla protezione di Gesù e della Beata Vergine Maria. Sempre nel Duomo, la Messa delle 18.00, sarà animata dai ragazzi ospiti della Cooperativa “La volta Buona”.

Semplici iniziative, utili a diffondere semi di speranza e di fraternità in un mondo dove la vita è sempre più bistrattata in quanto prevale sempre più la cultura di morte.