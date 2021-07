A Pantelleria guasto anche traghetto “Pietro Novelli” che torna indietro

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Un’avaria al motore costringe il traghetto “Pietro Novelli” a fare ritorno a Trapani. La motonave della Caronte & Tourist era partita da Trapani alle 14 secondo quanto prevedeva il nuovo orario diramato dopo il dirottamento alle Pelagie del “Lampedusa” per sostituire il “Sansovino” anch’esso in avaria. Al ritorno a Trapani stasera si potrà sapere l’entità del guasto del “Pietro Novelli” e se domani potrà riprendere a navigare. Se così non fosse occorrerà chiedere l’immediato reintegro del “nostro” Lampedusa” sulla linea Pantelleria Trapani. A metà giugno, Michelangela Silvia coordinatrice del movimento politico “Diventerà Bellissima”, dopo lo spostamento nelle Pelagie del traghetto “Lampedusa” e la rimodulazione dell’orario della nave commerciale da Trapani e da Mazara, aveva scritto una lettera al presidente della Regione Nello Musumeci: “Sui trasporti, inaccettabili le scelte fatte”.

(ITALPRESS).