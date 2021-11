A Nicola Fiasconaro il premio per la cultura “Vissi d’Arte”

ALCAMO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Nicola Fiasconaro, pluripremiato Maestro Pasticcere e ambasciatore in tutto il mondo delle eccellenze dolciarie Made in Sicily, ha ricevuto dal Consiglio di amministrazione dell’Associazione “Amici della Musica” il Premio Internazionale per la Cultura “Vissi D’Arte” Città di Alcamo 2021, durante la cerimonia di conferimento presso il Teatro “Cielo d’Alcamo”. Una carriera, quella del Maestro Fiasconaro, costellata da numerosi premi e onorificenze – come la recente nomina a Cavaliere del Lavoro ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – alla quale si aggiunge questo prestigioso riconoscimento, omaggio alla sua grande creatività e al suo amore incondizionato per l’arte dolciaria, tanto affascinante quanto faticosa e complessa.

Giunto alla sua 21esima edizione, il Premio Internazionale per la Cultura in passato ha avuto tra i vincitori grandi personalità della Cultura e dell’Arte Mondiale per le loro attività nei campi della conoscenza, della ricerca, della scienza e delle arti: Andrea Camilleri, Giorgio Armani, Gigi Proietti e moltissimi altri. E anche quest’anno, il riconoscimento al Maestro Nicola Fiasconaro vuole essere un’ulteriore attestazione della sua capacità di salvaguardare con le sue inimitabili creazioni, caratterizzate da gusto e bellezza, la tradizione del panettone creando un virtuoso connubio tra innovazione, artigianalità e arte.

“Sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo premio in quanto la creatività è da sempre la spinta motrice della nostra azienda. La pasticceria – afferma il Maestro Fiasconaro – è un’arte che ha bisogno di nutrirsi costantemente di nuova linfa, e questa linfa è proprio la capacità di innovare e mettersi in gioco abbracciando nuove sfide, sempre nel rispetto delle ricchezze del territorio e della valorizzazione delle eccellenze siciliane, simbolo di bellezza e bontà nel mondo”.

