Si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione ufficiale del Gruppo Politico Morfeo (GPM), una nuova formazione politica di Montalto Uffugo nata dall’esperienza e dai valori dell’Associazione Morfeo che ha visto la presenza di numerosi cittadini montaltesi, e non solo, ed è stata rafforzata dalla partecipazione di decine di studenti universitari.

Nel corso degli interventi tenuti dal Presidente Giuseppe Lanzillotta, da Emiliano Lo Feudo, Pierpaolo Trotta, Emanuele Lupo, Manuel de Rose e Maria Pia Trotta, è stato illustrato il programma del gruppo e la sua visione politica, basati sui valori della democrazia partecipativa, della solidarietà, della sostenibilità e della tutela dei diritti umani, prendendo come riferimento cardine i punti segnati nell’Agenda 2030 dell’ONU.

Tra le priorità del gruppo, infatti, ci sono la promozione dello sviluppo locale, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la diffusione di buone pratiche per una cultura della salute mentale, la lotta a piaghe sociali come la violenza di genere e la lotta alle barriere architettoniche.

E ancora, al centro della visione di GPM troviamo la transizione digitale dei servizi e una collaborazione strategica con l’ Università della Calabria, il polo più importante per lo sviluppo culturale e civico dell’intera Regione.

In tale direzione il gruppo ha già raggiunto risultati importanti con l’accreditamento dell’associazione Morfeo come associazione studentesca, realizzando un tangibile “Ponte Istituzionale” fra l’Ateneo e il Comune di Montalto Uffugo.

«Spesso ci viene detto: voi giovani siete il futuro.

No.

Io dico che i giovani sono il presente, il nostro momento è adesso!», così il presidente Lanzillotta conferma la visione e i valori del gruppo invitando la cittadinanza a partecipare alla vita politica: «Partecipate, appassionatevi di politica, Morfeo apre le porte a tutti.

E se non vi piace Morfeo ci sono altri gruppi validi nel territorio, ma partecipate! Perché il paese è nostro».

Emanuele Lupo chiarisce le ambizioni di GPM: «Abbiamo bisogno di una classe politica che si schieri a difesa dei cittadini più fragili, di una Montalto che torni a parlare di grandi temi come la tutela delle risorse naturali, siamo convinti che con l’impegno e la partecipazione di tutti si possa realizzare la Migliore Montalto di Sempre».

Il Gruppo Politico Morfeo si propone come una novità nel panorama politico montaltese, offrendo una proposta credibile ed alternativa quelle delle forze politiche tradizionali.

Il Gruppo rivendica autonomia e indipendenza ma resta aperta al dialogo con le forze politiche che manifestino interesse per lo sviluppo e la realizzazione dei punti fondamentali di crescita civica proposti da GPM.

Aperta ad accogliere proposte valide e condivise che provengano da altri gruppi politici, Associazioni e da liberi cittadini.

Il Gruppo Politico Morfeo vuole essere la voce di una Montalto che non si arrende, che crede nel suo futuro e che vuole essere protagonista del cambiamento.