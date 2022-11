Si è concluso il progetto Erasmus+ “Europarks” organizzato dall’associazione PrimOlio e finanziato dall’Unione Europea attraverso l’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Il progetto ha visto impegnati 30 giovani provenienti da Spagna, Grecia, Slovacchia e Italia che dal 27 ottobre al 4 novembre 2022 a Molochio, hanno discusso dell’importanza e sull’attività dei parchi nazionali. Dopo aver dedicato una giornata ad approfondire le tematiche inerenti queste strutture protette, il gruppo di partecipanti che hanno aderito al progetto, hanno programmato nei giorni successivi diverse esplorazioni del territorio, con trekking sul monte Trepitò, nel parco Nazionale dell’Aspromonte con visita e bagno alle cascate Galasia e Mundu, per poi ammirare il tramonto dalla panchina gigante c.da Catorella.

Alcuni momenti sono stati dedicati anche agli incontri istituzionali. In effetti una delle giornate è stata dedicata all’incontro nel Centro Visite del Parco di Zomaro con il Direttore del Parco Giuseppe Putortì e il responsabile Giorgio Cotroneo. Durante questi momenti, i ragazzi hanno incontrato anche una guida incaricata e messa a disposizione dallEnte, la quale ha illustrato i momenti salienti per una visita nel Parco.

Nel prosieguo, l’attività, è stata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati dai visitatori del Parco Nazionale dedicando particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. Ricordiamo che il Progetto era coordinato da Franco Giovanni, coadiuvato da Marco Gullotta, Giuseppe Morgante, Alberto Catania e Stefania Di Pietro.