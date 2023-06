Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, su richiesta dei CC, impegnata dalle ore 18.20 circa per incidente stradale sulla SS660 in c.da Muri del Comune di Luzzi.

Scontro tra autovetture.

Il personale giunto sul posto è intervenuto per estrarre uno dei conducenti incastrato tra le lamiere. Lo stesso affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con elisoccorso. L’altro conducente era stato già estratto a cura del 118. Permangono limitazioni alla viabilità.



Dalle ore 20.30 circa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paola (CS) impegnata sulla SS18 nel comune di Longobardi per incidente stradale. Due le vetture coinvolte.

Due le persone ferite, di cui una incastrata, affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Attualmente assistite nelle ambulanze giunte sul posto. La SS18 chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.