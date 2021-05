A Le Mans trionfa Miller, doppietta Ducati con Zarco

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jack Miller trionfa nel Gran Premio di Francia. Il pilota Ducati si ripete dopo la vittoria a Jerez e taglia per primo il traguardo sul circuito di Le Mans. Alle sue spalle i due francesi Johann Zarco (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Grande rimonta di Francesco Bagnaia, scattato sedicesimo ma quarto alla bandiera a scacchi per piazzare tre Ducati nelle prime quattro posizioni. Quinto un ottimo Danilo Petrucci (KTM), undicesimo posto per Valentino Rossi su Yamaha.

In una gara condizionata dalla pioggia e con il cambio moto per i piloti dopo appena 5 giri, da segnalare due cadute e il ritiro per Marc Marquez, per qualche giro anche al comando. Cade anche Franco Morbidelli dopo poche curve.

(ITALPRESS).