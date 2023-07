A Lampedus’amore la “Notte in musica” con Ermal Meta e Marina Rei

PALERMO (ITALPRESS) – Domani 7 luglio, la seconda giornata di L’ampedus’amore, manifestazione legata al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cristiana Matano, la giornalista prematuramente scomparsa nel 2015, si apre con l’inaugurazione di due mostre (Aeroporto di Lampedusa, ore 18): “L’eredità di Falcone e Borsellino”, curata dai giornalisti Franco Nicastro e Franco Nuccio, e “Il giornalismo che non muore”, realizzata e curata dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Un segnale forte di legalità e memoria per combattere le mafie.

In piazza Castello (ore 21.30), invece, l’appuntamento è con “Notte in musica”, la serata presentata da Salvo La Rosa (Rtp-Tgs), alla quale parteciperanno Ermal Meta, cantautore di origine albanese, vincitore del Festival di Sanremo 2018, tra i principali esponenti del pop italiano, e Marina Rei, cantautrice da sempre apprezzata per il suo stile elegante e alternativo.

Anche nell’ottava edizione di Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, in tanti – artisti, imprenditori, istituzioni, associazioni – hanno condiviso il progetto di Lampedus’amore, sposando un’idea che punta sui valori della solidarietà.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio in cui opera, anche in virtù del nostro ruolo di banca di riferimento in Sicilia. I temi affrontati da Lampedus’Amore ci stanno particolarmente a cuore: vogliamo essere non solo finanziatori ma anche protagonisti e facilitatori di un cambiamento nella società e questo si traduce in iniziative concrete”, ha affermato Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit, in occasione dell’inaugurazione di Lampedus’Amore.

