Proseguono alacremente le attività formative dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presieduto da Luciano Fedele: giovedì 14 novembre a partire dalle ore 10 e sino alle ore 13, nella sala conferenze della sede dell’ordine di via Mascagni, a Gioia Tauro, si terrà infatti il convegno dal tema “Le pari opportunità oltre la parità di genere”, evento in fase di accreditamento al Consiglio Nazionale è valido per il conseguimento di 3 crediti formativi professionali nelle materie obbligatorie ai fini della formazione professionale continua. Previsti i saluti istituzionali del Presidente ODCEC Palmi, Luciano Fedele; del Sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella; del Consigliere Nazionale dell’ordine, Antonio Repaci; di Francesca Riso, Segretario CPO Nazionale; di Elisa Spagnolo, Direttore provinciale dell’INPS di Reggio Calabria; di Valentina Terranova, Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria e del Presidente della Camera di Commercio reggina, Antonino Tramontana. Seguiranno gli interventi di David Moro, Delegato del Consiglio Nazionale al CPO; di Valentina Patamia, componente CPO Palmi; di Maria Quartuccio, dell’INPS di Reggio Calabria; di Massimo Barresi, Direttore dell’Agenzia dell’Entrate territoriale di Palmi; di Paola Borgia, per la Camera di Commercio di Reggio Calabria e di Marisa Gambi, del Comitato donne gioiesi. I lavori saranno introdotti e moderati dal Presidente CPO di Palmi, Antonino Bartuccio.