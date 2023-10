“Un omaggio a quella generazione che ha cambiato il nostro paese e la società. I protagonisti di allora, con racconti e testimonianze, ci condurranno in un mondo ormai scomparso, dove l’impegno civile, culturale e artistico era lo scopo della loro vita”.

Questa è la presentazione dell’evento di Domenica, a Giffone, presso l’oratorio parrocchiale alle ore 17.30, organizzato dall’Associazione METART di cui è Presidente il Professore Francesco Sorbara e nel quale sarà presentato il saggio che ripercorre gli anni ’70: dalla contestazione studentesca, alle lotte del movimento sindacale, fino alla nascita delle Radio Libere e anche gli anni di piombo,in un viaggio dove le testimonianze sono dei protagonisti dell’epoca.

“Una fase storica-afferma l’autore Aldo Polisena- fatta da passioni, da impegno politico, culturale, sociale, ma un periodo ricco anche di tanti avvenimenti con i quali scopriamo l’umanità di tanti personaggi che popolavano quel mondo. Ma è un libro che fa emergere anche le difficoltà, dove è forte lo scontro tra il vecchio e il nuovo e dove l’impegno politico e culturale è centrale nella vita dei giovani di allora”.

“E’ un omaggio- prosegue l’autore- al nostro passato che non stende veli sull’ipocrisia, sul male e sugli errori. Un mondo nel quale, grazie a quelle testimonianze, risaltano quei valori che oggi non ci sono più e che ci piacerebbe ritrovare nel nostro futuro”.

L’articolazione dell’evento prevede una relazione di Francesco Sorbara, delle testimonianze di Francesco Tropeano e dei dialoghi con l’autore a cura di Aristodemo Alvaro.

Inoltre sono previsti filmati, immagini e musiche degli anni ’70.