Proseguono gli appuntamenti con Gerace “Borgo della Lettura”. Domani sera, infatti, in Piazza delle Tre Chiese, con inizio alle ore 18.30, Katia Germanò e Riccardo V. Timelli presenteranno – evento organizzato con “Leggendo tra le righe” – il loro “Distanze collaterali”, edito da Falco dove indagano attraverso storie di uomini e donne la complessità dei rapporti umani.

“Che sia nella bolgia di una festa della Roma Bene o nell’intimità di una camera da letto, Germanò e Timelli descrivono l’intricata natura dei rapporti umani, indagandoli attraverso personalità diverse, complicate, comprensibili solo attraverso il loro sguardo attento e preciso. Nelle storie di Lara e Adele, Vittorio e Andrea, Giulio e Giorgio, ogni lettore riuscirà a trovare il proprio posto, confrontandosi su dilemmi, riflessioni, passioni universali cui forse attraverso questo romanzo riusciranno a trovare una risposta.”

A seguire un delizioso aperitivo in collaborazione con Salumificio Marturano, Agricola Marturano e Fattoria De Lillas.

“Borgo della lettura”, grazie alla rassegna letteraria inserita nel Por Calabria 2014-2020 Fesr-Fse “Il futuro è un lavoro quotidiano” animerà l’agosto geracese coinvolgendo turisti e cittadini, con incontri organizzati in partnership con “Leggendo tra le righe”, l’Associazione “Arte e fede”, la Fondazione Città di Gerace.

La manifestazione prosegue Domenica 6 agosto alle ore 17, in Piazza Tribuna, ancora in collaborazione con “Leggendo tra le righe” “Itinerari letterari e Flash mob letterario.

Lunedì 7 agosto, alle 18.30 in Piazza delle Tre Chiese, Linda Tognoli con Raffaella Rinaldis e la musica di Chiara Navarra, parlerà del suo più recente libro “La forma del ghiaccio”, romanzo dalla tinte noir per i tipi di Nord Edizioni mentre la suggestiva piazza, mercoledì 9 agosto – ore 21.30 – ospiterà una tappa dell’home-tour dell’attore e scrittore cosentino Peppe Voltarelli, con il suo ultimo lavoro “La grande corsa verso Lupionòpolis” (Todo Modo Publishing), dieci brani registrati a Nuova York di cui otto in dialetto calabrese, una in italiano ed un valzer strumentale accompagnati da un libro ed altre sorprese.

Domenica 13 agosto, alle 21.30 in Piazza delle Tre Chiese la giornalista e scrittrice Piera Carlomagno in un dialogo accompagnato da momenti musicali con Alfonso Sarno racconterà il noir di cui è autrice: “Il taglio freddo della luna”, edito da Solferino: protagonista l’indomita anatomopatologa Viola Guarino che si scontrerà con i silenzi e le ipocrisie di una importante famiglia lucana.

Ultimi appuntamenti, sempre intessuti di note, con “Gerace Borgo della lettura”: sono quello di domenica 20 agosto, alle 21.30 in Via del Ponte: Domenico Dara, autore di “Malinverno”, pubblicato da Feltrinelli parlerà del suo romanzo introspettivo, ricco di intrecci narrativi che scava nelle minime vicende umane e le trasforma in eventi degni di nota; e quello di sabato 23 settembre – ore 18, Cittadella Vescovile – con lo scrittore ed ideatore della “Rivista per ragazzi” Giuseppe Iacobaci ed il disegnatore Antonio Gemmi, autori di “Bea&Buk ed il rapace di Gerace” che illustreranno l’ultima avventura della bambina e del dinosauro, una storia nata per omaggiare lo splendido borgo della Locride.

Dopo gli incontri con gli autori ci sarà un goloso happy end con le tipicità gastronomiche del territorio.