Squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria sede centrale sono intervenute alle ore 4:47 circa in via Aschenez per un incendio divampato all’interno di un locale di circa 1200 mq adibito ad autosalone, ubicato al piano terra di un edificio di 3 livelli. Durante le operazioni di spegnimento l’intero stabile è stato evacuato. Non si registrano danni a persone. Sul posto Polizia di Stato per gli adempimenti di rispettiva competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.