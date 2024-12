Il periodo natalizio è alle porte, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi è pronta ad offrire a tutti un’esperienza unica ed indimenticabile con il lancio del suo Programma Natalizio 2024. Un calendario ricco di eventi, iniziative e sorprese, pensato per celebrare insieme lo spirito delle feste e promuovere valori di solidarietà, inclusività e gioia, ma anche momenti di riflessione ed attualità. Un ringraziamento a tutte le Associazioni, ai Volontari del SCU 2024, alla Città Metropolitana, al Progetto Viviamo Cinquefrondi ed a tutti coloro che con la loro preziosa ed insostituibile collaborazione hanno permesso la realizzazione di tutte le iniziative, contribuendo a creare un programma ampio con diverse tematiche che appassionerà diverse generazioni.

Da domenica 8 dicembre, il nostro Villaggio di Natale coinvolgerà famiglie, bambini, giovani ed adulti con una serie di attività pensate per ogni fascia d’età.

Tra le principali iniziative in programma ci saranno le iniziative solidali come la consueta Cena di Beneficienza e l’evento de I Babbi Natale in Moto; Mercatini di Natale che, con prodotti artigianali, specialità gastronomiche locali e idee regalo uniche, offriranno un’atmosfera magica dove fare acquisti in totale serenità; laboratori creativi per bambini e bambine di ogni età e momenti di riflessione. Abbiamo voluto offrire, oltre a momenti di divertimento, anche momenti di riflessione come il Festival delle Migrazioni, arrivato alla Terza Edizione, la presentazione del libro “Come Foglie d’Acanto” di Michele Carilli e l’evento “Non sopporto le cose storte”, spettacolo dedicato al Capitano De Grazia.

Regaleremo due concerti importanti che faranno oscillare nella nostra Piazza della Repubblica due generazioni a confronto con le performance, il 28 Dicembre, de I Teppisti dei Sogni ed il 30 Dicembre della cantante del momento BigMama, con start alle ore 22:00 ad ingresso gratuito.

Il nostro augurio per questo Natale è che tutti possano vivere un periodo di serenità, speranza e rinnovata condivisione. Vi invitiamo a partecipare agli eventi che animeranno la nostra cittadina nei giorni festivi e ci faranno vivere la magia che questo periodo ci regala.

L’Amministrazione augura a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!