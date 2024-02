Nel pomeriggio del 2 febbraio 2024 si è tenuto presso il Comune di Caulonia, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, l’assemblea dei Sindaci dei 19 comuni facenti parte dell’ATS. Unico punto all’ordine del giorno proposto dal presidente dell’assemblea, il sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso, è stato quello di discutere e approvare la stabilizzazione delle assistenti sociali assunte dall’Ambito a tempo determinato, trasformando, dunque, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

All’incontro, dove accanto a tutti i sindaci dell’ambito c’erano anche alcuni segretari comunali e responsabili finanziari degli Enti associati, era presenta il dottor Angelo Maria Savazzi, esperto in gestione del personale negli enti locali, inviato dalla Regione Calabria per offrire supporto ai territori al fine di raggiungere il livello essenziale delle prestazioni sociali che, come da normativa vigente, prevede la presenza stabile di un operatore assistente sociale ogni 6.500 abitanti su popolazione di Ambito.

I 19 Sindaci hanno all’unanimità votato per l’avvio delle procedure di stabilizzazione degli 11 professionisti che, nei prossimi mesi, raggiungeranno il requisito previsto dalla normativa vigente.

È fondamentale precisare che tali stabilizzazioni sono in deroga ai limiti assunzioniali dell’Ente e ai vincoli sulla spesa del personale in quanto la copertura finanziaria è totalmente eterofinanziata attraverso la quota “D 6” del fondo di solidarietà comunale trasferita, annualmente e stabilmente, ai singoli Comuni.

Le 19 amministrazioni comunali, infatti, si sono impegnate a versare annualmente ed a tempo indeterminato, al Comune capofila, le quote comunali indispensabili per far fronte alle assunzioni che saranno in capo al Comune di Caulonia.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Politiche Sociali di Caulonia, Antonella Ierace: «È un risultato importante che arriva grazie alla sinergia e la collaborazione tra i Comuni e gli Uffici dell’Ambito Territoriale. Un ringraziamento particolare va a tutti i Sindaci che hanno espresso la volontà di gratificare il lavoro svolto da molte professioniste nell’arco degli anni. Con queste assunzioni saremo in grado di garantire i servizi ai cittadini con continuità e professionalità».