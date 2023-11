A Catania l’ultimo saluto in Cattedrale all’ex senatore Nino Strano

CATANIA (ITALPRESS) – Grande commozione questo pomeriggio a Catania per i funerali dell’ex senatore Nino Strano, figura storica della destra catanese, spentosi all’età di 73 anni lo scorso sabato. In una Cattedrale molto affollata erano presenti, tra gli altri, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino, e il senatore di Salvo Pogliese. Proprio La Russa, prima di entrare in chiesa, ha ricordato “l’amicizia” che li legava, “la militanza politica nella stessa Fiamma, quella terrena”, ma anche “le vacanze e le serate in discoteca”, così come con “le amicizie comuni, la mancanza di preconcetti sugli altri, in particolare sugli avversari politici, un qualcosa che lo ha portato a essere amato da tutti”. Il primo cittadino del capoluogo etneo invece lo ha definito inimitabile ed eterno” e ha ricordato poi anche “i suoi vizi e le sue esagerazioni”, i tempi “della nascita di Alleanza Nazionale a Fiuggi”, e la difficoltà “nel parlare di lui al passato”.

