A Bova Marina, un incontro in memoria di Umberto Zanotti Bianco nel sessantesimo dalla sua scomparsa. In sinergia con il Rotary Club Reggio Calabria Est Distretto 2102 e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Saverio Zavettieri, sabato 4 Novembre alle ore 18 presso la Biblioteca “Pietro Timpano”, si svolgerà l’incontro “Umberto Zanotti Bianco in Aspromonte. Zanotti e Timpano”, al quale prenderanno parte il primo cittadino, il presidente del Rotary Club Cosimo Sframeli e il professore ordinario di Microbiologia e coordinatore del centro di documentazione di storia della medicina Università “Magna Graecia” di Catanzaro nonché autore del libro “Umberto Zanotti Bianco in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Mannoli, Africo, Ferruzzano, Perlupo” Alfredo Focà. Un appuntamento importante per il territorio del comune jonico che, oltre a tracciare la vita e l’operato di Zanotti in Calabria con particolare riferimento ai luoghi che hanno ricambiato l’impegno del grande Mentore, consentirà di ricordare anche Pietro Timpano che, insieme ad Umberto ed altri, fecero parte del comitato che si adoperò per la costruzione dell’Asilo infantile di Bova Marina in un periodo di grande difficoltà dopo le devastazioni del terremoto del 1908.

“Negli anni ’40, la scuola elementare fondata da Zanotti Bianco all’interno di una campagna, era frequentata da tanti ragazzi, figli di contadini, pastori e coltivatori che, pur di dar loro un futuro migliore, si privavano della presenza dei propri figli nei campi – afferma il sindaco Zavettieri -. Insieme all’autore del libro, il professore Focà, ricorderemo il suo poliedrico ed infaticabile impegno di meridionalista, archeologo, saggista, politico, difensore del patrimonio artistico e naturale del Mezzogiorno ma anche, la passione, professionalità nella sua attività, contribuendo a favorire la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico della Calabria. Inoltre, faremo un omaggio al medico Pietro Timpano, filantropo, socialista, che ha pure donato una sede a Bova Marina per il Partito Socialista trasformata in Circolo, centro di socialità, di ritrovo culturale e ricreativo, aperto a tutti, giovani, pensionati, donne e uomini di ogni tendenza”.