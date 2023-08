Tre giorni no stop di eventi a Bellantone. dal 6 all’8 agosto, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata, la patrona della ridente frazione del Comune di Laureana di Borrello. Un calendario ricco realizzato grazie all’impegno del Comitato Festeggiamenti Maria S.S. Annunziata, in collaborazione con l’Associazione Culturale Bellantonese, da anni impegnato sul territorio per la promozione di eventi culturali e musicali.

Si parte oggi 6 agosto con il concerto del gruppo Le orme dei Pooh alle ore 22 in Piazza Trungadi . Si continua lunedì 7 agosto con il raduno dei giganti: sfileranno per le vie del paese 15 tra le più belle e caratteristiche coppie di giganti calabresi. Una vera e propria sfilata di colori, tradizioni, racconti popolari legati a quei colossi di cartapesta che rappresentano la liberazione della Calabria dal dominio saraceno.

Si termina martedì 8 agosto nel pomeriggio con la ‘sfilata musicale’ per le vie del paese dei musicisti dell’Associazione musicale Paolo Ragone di Laureana di Borrello e con il concerto dei The Kolors a partire dalle ore 22 in Piazza Trungadi. La band è diventata famosa nel 2015 vincendo la 14esima edizione del talent show Amici di Maria de Filippi. Il gruppo ha poi raggiunto un notevole successo con il singolo Everytime. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2018 con il brano Frida (mai, mai, mai), oltre a vincere diversi premi tra cui tre Wind Music Awards, un Kids’ Choice Awards, un MTV Award e un Premio Lunezia.

Il loro ultimo singolo Italodisco è da settimane vetta alla classifica dei singoli più venduti (dati Fimi/Gfk), brano più trasmesso in radio da un mese (EarOne), disco di Platino, oltre 26 milioni di streaming e più di 9,4 milioni di views su YouTube, in top ten anche in Germania. L’estate non è ancora finita, ma Italodisco dei The Kolors si avvia a essere incoronato tormentone 2023.