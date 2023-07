Finalmente il Palcoscenico della bellissima Piazza Senatore in Melicucco è pronto ad ospitare il grande show proposto dalla scuola di danza 8TIMES Mercoledì 12 Luglio 2023 .

Un evento attesissimo a Melicucco è nelle zone limitrofe , un evento curato nei minimi dettagli, forte di un lavoro dietro le quinte che dura da altre un anno per preparazione ed impegno .

Un evento nato dall’idea dell’insegnante Maria Rovere ,proprietaria e donna impegnata in prima persona nella preparazione dello spettacolo che coinvolge giovani di diverse età , che variano dagli allievi di 2 anni fino all’età più mature 21enni .

Un lavoro intenso dice Maria Rovere non solo per la quantità di alunni , ma anche per via dei diversi stili su cui la scuola si basa , che variano dall’Hip Hop alla danza aerea , in mezzo a tutto questo il fermo supporto della famiglia della giovane ,sempre pronta a fare da spalla sin da quando quella che era solo un idea , nel lontano 2016 è divenuta realtà , che ha avuto una esponenziale crescita grazie all’amore ed alla passione che quotidianamente vengono espressi da tutto lo staff 8TIMES .

Tutti invitati dunque Mercoledì 12 Luglio ore 21 Piazza Sen.Romano .