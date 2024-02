Migliaia di persone alla fiaccolata in solidarietà a don Gianni Rigoli

A Varapodio migliaia di persone hanno partecipato ad una marcia silenziosa per dare solidarietà al parroco Don Gianni Rigoli. Organizzata dalla diocesi di Oppido-Palmi insieme alla parrocchia diretta da don Gianni.

I FATTI

don Gianni Rigoli dopo la testata al funerale di una donna deceduta in Australia per futili motivi, nei giorni successivi la sua auto una Panda è stata bruciata parcheggiata all’ingresso della canonica.

