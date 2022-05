Ad Amato di Taurianova in via Corso Europa nasce un centro sportivo per il gioco del padel attrezzato di un parco per far giocare i bambini. La società che ha realizzato la struttura l’asd Amatese sport. Ieri l’inaugurazione alla presenza del sindaco di Taurianova Roy Biasi, degli assessori Angela Crea, Simona Monteleone , il vice sindaco Caridi ed il presidente del consiglio comunale Ursida, alla presenza di un numeroso pubblico. A benedire la struttura il parroco locale Don Antonio Spizzica. Ad inaugurare i campi una partitella tra l’ass. Crea la presidente dell’associazione proprietaria dei campi e Riccardo Sposato