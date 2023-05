La Jonica Siderno esce sconfitta nella gara di supercoppa della provincia, dove hanno pesano sicuramente le tante assenze. Nel primo tempo la formazione guidata dal duo Costa-Raso però la sblocca al 6′ del primo tempo grazie ad un gol di testa di Saccà su calcio d’angolo. La prima frazione termina poi sul vantaggio per la Jonica. Nelle ripresa si fa sentire la condizione atletica deficitaria della Jonica Siderno che aveva già concluso la stagione da diverse settimane e infatti dopo appena due minuti i padroni di casa trovano il pari con Condro’ e completano la rimonta al 13′ st grazie alla rete di Mileto. Poi addirittura si portano sul 3-1 al 22′ con D’Agostino che trosforma dal dischetto e al 24′ chiudono la pratica anzitempo con la rete di Bruzzese. La Jonica Siderno festeggia comunque dato che gli viene consegnata la coppa per la vittoria del campionato di terza categoria, come al Real Cittanova quello di seconda e la supercoppa della provincia di Reggio Calabria. Stagione più che positiva della Jonica Siderno al dila del risultato di oggi che fa storia a sé, si è scalato un primo gradino con la conquista del campionato di terza categoria e della coppa disciplina e passo dopo passo si andrà a programmare già da domani quella che sarà la prossima stagione di questa società, che sicuramente punta ad avere ambizioni importanti.

Arbitro: P. Zampaglione di Reggio Calabria.

Assistenti: G. Sergi e S. Controneo di Reggio Calabria.

Jonica Siderno: Gullaci G., Pasqualino R., Gullaci F., Loccisano, Fuda V. (C), Saccà, Pasqualino A., Commisso M., Galluzzo S., Commisso A., Stefano. A disp: Fanito, Raso A., Filippone, Archinà, Fuda A. Allenatori: T. Costa – R. Raso.