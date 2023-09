Un week-end alternativo e pieno di novità, quello del 16 e 17 settembre scorsi, nel quale si è realizzata la

prima Mostra Scambio di auto, moto e ricambi d’epoca organizzata dall’APS Vespaclub Rizziconi. Appena

nata già promette di diventare un appuntamento annuale. Grazie al Vespaclub Rizziconi, ed alla

collaborazione dei suoi partner, la Piana e la Calabria hanno vissuto una nuova esperienza che, certamente,

in futuro rivestirà interesse nazionale al pari delle storiche mostre scambio che già si svolgono a cadenza

annuale.

Molti tra i partecipanti, espositori e visitatori entusiasti, a gran voce hanno sollecitato il Presidente dell’APS

Vespaclub Rizziconi, Andrea Papasidero, ottenendo la promessa che il mercatino, d’ora in poi,si svolgerà ogni

anno, nel mese di settembre.

Oltre quaranta stands, quelli allestiti per l’occasione presso il Centro Commerciale Porto degli Ulivi, hanno

offerto un vasto assortimento di ricambi, accessori, gadget e modellismo. Appassionati e collezionisti hanno

trovato ciò che cercavano.

Papasidero, a margine dell’evento, visibilmente commosso dall’eco mediatica e dall’interesse suscitato fra i

molti espositori e visitatori, convenuti da ogni parte della Calabria e dalle vicine regioni Campania e Sicilia,

ha tenuto a evidenziare che anche in questa occasione il successo ottenuto è frutto dell’impegno di tutti i

soci del club, forti del supporto logistico ed economico offerto dal Centro Commerciale Porto degli Ulivi.

Grazie a questo Main Sponsor infatti “abbiamo potuto usufruire gratuitamente dell’ampia area espositiva e

dei servizi logistici offerti dal Centro”.

Un enorme grazie, infine, è stato espresso nei confronti di quanti si sono spesi ed hanno collaborato per la

buona riuscita della fiera: gli espositori in primis, uno ad uno, tutti i club che hanno arricchito l’evento con le

loro performance, al Main Sponsor Centro Commerciale Porto degli Ulivi, C.A.M.E.G.T. di Gioia Tauro, Club

Vegas federato ASI, Associazione Alfisti calabresi, Calabria & Calabria di Agostino Sirianni e Bar Pasticceria di

Roberto Dirito.

Appuntamento quindi all’anno prossimo, naturalmente sullo stesso set!