“C’é piena condivisione di intenti con il Prefetto Mariani sulla sicurezza della Ionio – Tirreno e della galleria – dichiara Giannetta. Con la Giunta regionale impegnata nel monitoraggio degli impianti – continua – intendiamo rafforzare la sicurezza e incolumità del transito. Ieri abbiamo incassato l’unanimità del Consiglio regionale sulla proposta. Oggi – dice ancora il Consigliere – riceviamo il pieno appoggio istituzionale della Prefettura di Reggio Calabria, impegnata da subito, in accoglimento dell’appello dei sindaci della Locride, nel cercare una possibile alternativa alla chiusura.

La galleria è spesso interessata da interventi di manutenzione – dichiara Giannetta – e questo preoccupa legittimamente i cittadini, sia per la sicurezza, sia per i disagi, che comportano le chiusure, sulla mobilità e sull’economia dei comuni serviti dalla strada. Che in alcuni casi è l’unica possibile per raggiungere quelle zone. La Locride in particolare.

Ringrazio S.E. il Prefetto Mariani per la collaborazione e sono molto soddisfatto della sua condivisione – dichiara Giannetta – sull’opportunità che questi disagi e rischi possano e debbano essere prevenuti e gestiti al meglio di concerto tra la Regione Calabria, l’Anas e gli organismi preposti.

Con una programmazione concertata, laddove possibile, – conclude Giannetta – potremo fare squadra per scongiurare i rischi di isolamento della Locride, della Piana e di tutte le zone servite dalla strada grande comunicazione”.