Gioia Tauro, il consigliere comunale Larosa denuncia il sindaco, Simona Scarcella, la giunta comunale e i consiglieri comunali che non hanno preso le distanze dal primo cittadino
Mar 27, 2026 - redazione
In relazione alle reiterate iniziative a mezzo stampa e social anche istituzionali della
Sindaca Scarcella finalizzate senza motivo e diritto a ledere la mia immagine e
reputazione personale e politica di Consigliere Comunale di Gioia Tauro, notizio di aver
provveduto alla mia tutela nella competente sede penale per diffamazione continuata
aggravata nonchè in sede civile per il risarcimento dei danni materiali e morali
provocati.
La mia tutela giudiziaria è altresì estesa a tuƫti componente la Giunta Comunale ed ai
Consiglieri Comunali di maggioranza che non abbiano espresso dissenso sulle
improvvide iniziative a firma generica “Amministrazione Comunale e/o Consiglieri”.
sarà valutata altresì eventuale ulteriore responsabilità di organi burocratici dell’ente.