Forte scossa di terremoto alle ore 5,54 avvertita in tutta la piana di Gioia Tauro
Gen 10, 2026 - redazione
Tantissimi cittadini sono stati svegliati alle ore 5,54 per una forte scossa di terremoto nella piana di Gioia Tauro. Molti i messaggi arrivati alla redazione di Approdo. L’evento sismico è stato di magnitudo 5.1 con epicentro situato nella Costa Calabra Sud Orientale, così come riportato dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), nel comune di Brancaleone.
Seguono aggiornamenti