Forte scossa di terremoto alle ore 5,54 avvertita in tutta la piana di Gioia Tauro

È stata inaugurata giorno 7 gennaio la scuola dell’Infanzia di Scido, restituita alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione che ha riguardato lavori di adeguamento sismico, di efficientamento energetico, sostituzione degli infissi, tinteggiatura e posa dei nuovi pavimenti, garantendo maggiori livelli di sicurezza per alunni e personale. Contestualmente, l’intervento ha consentito il rinnovamento degli […]