Diverse le iniziative nella Piana sia per il Sì che per il No. I Dettagli e gli Appuntamenti a Polistena, Cittanova e Gioia Tauro

A Polistena un incontro pubblico per difendere Costituzione, giustizia e democrazia

Domenica 15 marzo, alle ore 10:00, presso il Bar Condello in via F. Jerace a Polistena, si

terrà un incontro pubblico promosso dal Circolo “A. Gramsci” di Partito della Rifondazione

Comunista dall’ANPI – Polistena RC Associazione Libera CGIL Confederazione Generale

Italiana del Lavoro per sostenere le ragioni del NO al referendum costituzionale.

L’iniziativa, significativamente intitolata “In nome del Popolo Italiano… Vota NO”, nasce dalla

volontà di aprire un confronto pubblico sui valori fondanti della nostra Repubblica: la difesa

della Costituzione, l’autonomia della magistratura, l’equilibrio dei poteri e la tutela dei diritti

democratici.

In un momento delicato per il Paese, segnato da tentativi di ridimensionare principi

fondamentali dello Stato di diritto, è necessario riaffermare con forza il valore della

partecipazione democratica e della difesa delle istituzioni repubblicane.

All’incontro interverranno:

Chiara Greco, Pubblico Ministero

Mario Vallone, coordinatore regionale ANPI

Gregorio Pititto, segretario generale CGIL della provincia di Reggio Calabria

Porterà i saluti istituzionali Michele Tripodi, sindaco di Polistena.

Coordinerà i lavori Mariacatena Scali, segretaria del Circolo “A. Gramsci” di Rifondazione

Comunista.

L’iniziativa è promossa per stimolare la partecipazione della cittadinanza attiva attraverso le

realtà impegnate nella difesa della legalità, della memoria antifascista e dei diritti del lavoro.

L’appuntamento rappresenta un’occasione importante di informazione e mobilitazione civile

per ribadire che difendere la #Costituzione significa difendere la democrazia e i diritti di tutti.

A Gioia Tauro il prossimo 20 marzo presso la Sala Cisterne l’appuntamento “Chi sbaglia paga”

Le ragioni del NO e le ragioni del SÌ.

Lunedì 16 marzo 2026 ore 18:00 – Sala del Consiglio Comunale di Cittanova

AMPA venticinqueaprile prosegue la campagna referendaria per il NO, in sinergia con i Comitati per il NO

costituiti a Reggio Calabria, nella consapevolezza che il voto del 22/23 marzo 2026 è di fondamentale

importanza sia per impedire che la nostra Costituzione venga ulteriormente stravolta da iniziative di

“deforma”, che negli ultimi venticinque anni sono state proposte dai governi che si sono succeduti, sia per

evitare che il Governo Meloni prosegua nel progetto di scardinare i principi fondamentali della nostra

Costituzione.

AMPA venticinqueaprile, aderente al COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, richiama

il monito di Piero Calamandrei rivolto ai governi:” Siano vuoti i banchi del governo quando si discute di

riforma della Costituzione”, nella consapevolezza che le riforme della Carta Costituzionale dovrebbero

essere discusse e progettate soltanto in Parlamento, così come è accaduto per oltre 50 anni.

Lunedì 16 marzo 2026 si svolgerà a Cittanova, presso la sala del Consiglio Comunale, un confronto pubblico

tra rappresentanti del Comitato del NO e rappresentanti del Comitato del SÌ, con la partecipazione di

Sandro Vitale, Presidente di AMPA venticinqueaprile e di Giuseppe Milicia, Presidente della Camera Penale

di Palmi. Il confronto, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cittanova, Domenico Antico, sarà moderato

da Aldo Polisena, Presidente dell’associazione ALIOSCIA.