Diverse le iniziative nella Piana sia per il Sì che per il No. I Dettagli e gli Appuntamenti a Polistena, Cittanova e Gioia Tauro
Mar 12, 2026 - redazione
A Polistena un incontro pubblico per difendere Costituzione, giustizia e democrazia
Domenica 15 marzo, alle ore 10:00, presso il Bar Condello in via F. Jerace a Polistena, si
terrà un incontro pubblico promosso dal Circolo “A. Gramsci” di Partito della Rifondazione
Comunista dall’ANPI – Polistena RC Associazione Libera CGIL Confederazione Generale
Italiana del Lavoro per sostenere le ragioni del NO al referendum costituzionale.
L’iniziativa, significativamente intitolata “In nome del Popolo Italiano… Vota NO”, nasce dalla
volontà di aprire un confronto pubblico sui valori fondanti della nostra Repubblica: la difesa
della Costituzione, l’autonomia della magistratura, l’equilibrio dei poteri e la tutela dei diritti
democratici.
In un momento delicato per il Paese, segnato da tentativi di ridimensionare principi
fondamentali dello Stato di diritto, è necessario riaffermare con forza il valore della
partecipazione democratica e della difesa delle istituzioni repubblicane.
All’incontro interverranno:
- Chiara Greco, Pubblico Ministero
- Mario Vallone, coordinatore regionale ANPI
- Gregorio Pititto, segretario generale CGIL della provincia di Reggio Calabria
Porterà i saluti istituzionali Michele Tripodi, sindaco di Polistena.
Coordinerà i lavori Mariacatena Scali, segretaria del Circolo “A. Gramsci” di Rifondazione
Comunista.
L’iniziativa è promossa per stimolare la partecipazione della cittadinanza attiva attraverso le
realtà impegnate nella difesa della legalità, della memoria antifascista e dei diritti del lavoro.
L’appuntamento rappresenta un’occasione importante di informazione e mobilitazione civile
per ribadire che difendere la #Costituzione significa difendere la democrazia e i diritti di tutti.
A Gioia Tauro il prossimo 20 marzo presso la Sala Cisterne l’appuntamento “Chi sbaglia paga”
Le ragioni del NO e le ragioni del SÌ.
Lunedì 16 marzo 2026 ore 18:00 – Sala del Consiglio Comunale di Cittanova
AMPA venticinqueaprile prosegue la campagna referendaria per il NO, in sinergia con i Comitati per il NO
costituiti a Reggio Calabria, nella consapevolezza che il voto del 22/23 marzo 2026 è di fondamentale
importanza sia per impedire che la nostra Costituzione venga ulteriormente stravolta da iniziative di
“deforma”, che negli ultimi venticinque anni sono state proposte dai governi che si sono succeduti, sia per
evitare che il Governo Meloni prosegua nel progetto di scardinare i principi fondamentali della nostra
Costituzione.
AMPA venticinqueaprile, aderente al COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, richiama
il monito di Piero Calamandrei rivolto ai governi:” Siano vuoti i banchi del governo quando si discute di
riforma della Costituzione”, nella consapevolezza che le riforme della Carta Costituzionale dovrebbero
essere discusse e progettate soltanto in Parlamento, così come è accaduto per oltre 50 anni.
Lunedì 16 marzo 2026 si svolgerà a Cittanova, presso la sala del Consiglio Comunale, un confronto pubblico
tra rappresentanti del Comitato del NO e rappresentanti del Comitato del SÌ, con la partecipazione di
Sandro Vitale, Presidente di AMPA venticinqueaprile e di Giuseppe Milicia, Presidente della Camera Penale
di Palmi. Il confronto, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cittanova, Domenico Antico, sarà moderato
da Aldo Polisena, Presidente dell’associazione ALIOSCIA.