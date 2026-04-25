Comunali Reggio Calabria, elenco liste “La Svolta” e “Reset” con Battaglia Sindaco 

Palmi è tra i comuni del Reggino con oltre 17 mila abitanti e la sfida per la poltrona di sindaco è tra l’avvocato Francesco Cardone e Giovanni Calabria. Le liste a sostegno di Francesco Cardone Cardone Sindaco Palmi 365 Indietro non si torna Le liste a sostegno di Giovanni Calabria Lista Giovanni Calabria Insieme per Palmi […]