Comunali Reggio Calabria, elenco liste “La Svolta” e “Reset” con Battaglia Sindaco
Apr 25, 2026 - redazione
Lista “La Svolta” – Candidato Sindaco: Battaglia
- Nicola Alati
- Giovanni Bova
- Claudia Brinzea
- Tiziana Bumbaca
- Filippo Burrone
- Veronica Capone
- Leandro Campicelli (detto Cupido)
- Antonino Chirico (detto Nino)
- Emilia Tiziana De Stefano
- Giorgio Falcomatà
- Angela Falcone
- Paolo Foti
- Francesco Paolo Gatto
- Irene Michelle Gurnari
- Rania Hanoun
- Antonina Mafrici
- Antonia Desiree Masuero
- Giovanni Minniti
- Claudia Montalto
- Roberta Morabito
- Rosanna Morabito
- Martina Moschera
- Monica Nucera
- Carmosina Palumbo (detta Carmen)
- Domenica Pirilli
- Assunta Pustorino (detta Susy)
- Maria Ranieri
- Carmelo Romeo
- Antonia Serra
- Chiara Tomasello
- Marco Vitale
- Iolanda Votano
Lista “Reset” – Candidato Sindaco: Battaglia
- Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino)
- Fortunato Barbaro (detto Nanni)
- Laura Bertullo
- Felicia Immacolata Bova
- Maria Cristina Caridi
- Francesco Catalano
- Fortunato Cucinotta
- Maria De Carlo
- Angelina De Salvo
- Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas)
- Santina Alessandra Del Gange
- Silvia D’urso
- Giuseppe Foti
- Vanessa Gattuso
- Silvia Giandoriggio
- Maria Stella Granillo
- Domenico Iaria
- Mirella Francesca Ierace
- Giovanni Latella
- Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo)
- Fabio Mafrica
- Antonio Malara (detto Totò)
- Giada Andrea Pavone
- Francesco Poto
- Maria Annunziata Romeo
- Debora Scopelliti
- Giuseppa Scrivo
- Saverio Silva
- Ana Silang
- Ranjit Singh
- Filippo Sorgonà
- Fabio Vazzana