Approdo Calabria

Comunali Reggio Calabria, elenco liste “La Svolta” e “Reset” con Battaglia Sindaco 

Apr 25, 2026 - redazione

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Lista “La Svolta” – Candidato Sindaco: Battaglia

  1. Nicola Alati
  2. Giovanni Bova
  3. Claudia Brinzea
  4. Tiziana Bumbaca
  5. Filippo Burrone
  6. Veronica Capone
  7. Leandro Campicelli (detto Cupido)
  8. Antonino Chirico (detto Nino)
  9. Emilia Tiziana De Stefano
  10. Giorgio Falcomatà
  11. Angela Falcone
  12. Paolo Foti
  13. Francesco Paolo Gatto
  14. Irene Michelle Gurnari
  15. Rania Hanoun
  16. Antonina Mafrici
  17. Antonia Desiree Masuero
  18. Giovanni Minniti
  19. Claudia Montalto
  20. Roberta Morabito
  21. Rosanna Morabito
  22. Martina Moschera
  23. Monica Nucera
  24. Carmosina Palumbo (detta Carmen)
  25. Domenica Pirilli
  26. Assunta Pustorino (detta Susy)
  27. Maria Ranieri
  28. Carmelo Romeo
  29. Antonia Serra
  30. Chiara Tomasello
  31. Marco Vitale
  32. Iolanda Votano

Lista “Reset” – Candidato Sindaco: Battaglia

  1. Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino)
  2. Fortunato Barbaro (detto Nanni)
  3. Laura Bertullo
  4. Felicia Immacolata Bova
  5. Maria Cristina Caridi
  6. Francesco Catalano
  7. Fortunato Cucinotta
  8. Maria De Carlo
  9. Angelina De Salvo
  10. Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas)
  11. Santina Alessandra Del Gange
  12. Silvia D’urso
  13. Giuseppe Foti
  14. Vanessa Gattuso
  15. Silvia Giandoriggio
  16. Maria Stella Granillo
  17. Domenico Iaria
  18. Mirella Francesca Ierace
  19. Giovanni Latella
  20. Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo)
  21. Fabio Mafrica
  22. Antonio Malara (detto Totò)
  23. Giada Andrea Pavone
  24. Francesco Poto
  25. Maria Annunziata Romeo
  26. Debora Scopelliti
  27. Giuseppa Scrivo
  28. Saverio Silva
  29. Ana Silang
  30. Ranjit Singh
  31. Filippo Sorgonà
  32. Fabio Vazzana

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