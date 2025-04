CITTANOVA, BOVALINO, “LA VILLA COMUNALE: UN PROGETTO NATO MALE E GESTITO PEGGIO”

UN PROGETTO NATO MALE E GESTITO PEGGIO

Quando la storia si riscrive con il pennarello…sbagliato



UNA DOMANDA, PRIMA DI TUTTO:

Ma voi avete capito cosa stanno facendo alla Villa Comunale?

Noi no. E neanche tanti altri cittadini, che si chiedono ogni giorno cosa stia succedendo dietro quei cancelli.

Nonostante le promesse di riapertura a primavera, la stagione è iniziata da un pezzo, e la Villa resta chiusa.

Non sappiamo se riaprirà tra un mese, due, o l’anno prossimo.

Ma a questo punto la vera domanda non è più “quando”, bensì “come”.



UN MONUMENTO NAZIONALE. NON UN GIARDINETTO QUALSIASI.

La Villa Comunale “Carlo Ruggiero” non è solo “un po’ di verde in centro”.

È un Monumento Nazionale, progettato con cura e visione prima del 1880, negli stessi anni in cui nel mondo nascevano la Torre Eiffel e la Statua della Libertà. Anche qui, a Cittanova, si costruiva qualcosa di grande: un’opera viva, pensata, voluta, donata incondizionatamente alla città ed alle future generazioni.

Progettata, dunque, non improvvisata, fino all’ultima essenza da piantare, al più piccolo ciottolo dei vialetti, curata nei minimi dettagli, con una visione, con gusto, con amore. Un luogo da onorare.

UN PROGETTO MILIONARIO (CON SOLDI PUBBLICI).UN MISTERO TOTALE, OGGI,COME IERI.

Finanziamento milionario PNRR (bene), progetto importantissimo (benissimo), e poi? Poi il buio.

Nessuna condivisione con la cittadinanza. Nessun confronto serio con chi vive, ama e difende quel luogo.

Solo qualche incontro veloce, giusto per “mettere a posto le carte” e rispettare la forma, non la sostanza…

Di quello che sta al di là dei cancelli di ingresso (peraltro riverniciati benché in pessime condizioni) non è dato sapere nulla: si intravedono, per il momento, fantasiose sedute e paletti di illuminazione degni concorrenti dei tanto vituperati “frullatori” del recente passato.

LA STORIA DEL “NON È COLPA MIA”

Ci dicono, all’occorrenza: “Eh ma il progetto l’hanno fatto quelli di prima…”

Peccato che quelli di prima, meglio non dimenticarlo, nel momento degli affidamenti degli incarichi, vantavano tra i propri Consiglieri Comunali il principale sostenitore anche della maggioranza attuale.

Come dire, stesse persone, cambiate solo di maglia, per una nuova partita nello stesso stadio… ma solo dopo aver sistemato le carte! E che carte!

Il Sindaco? Bisogna che lo si ammetta, è certamente coerente con la sua idea di amministrazione alquanto sui generis.

Dice che tutto ciò che è successo prima del suo arrivo… non lo riguarda o, comunque, non intenderebbe risponderne.

Peccato che amministrare voglia dire prendersi responsabilità e saper scegliere oltre che migliorare, proteggere.

Chi amministra ha il dovere – se serve – anche di dire NO. Non lavarsene le mani.

E se i problemi c’erano e se ci sono ancora … perchè non dirlo?

UN RESTYLING CHE RISCHIA DI DIVENTARE UNO SFREGIO

Stanno prendendo un pezzo della nostra storia e lo stanno trasformando in una caricatura moderna.

Immaginate il Duomo di Milano ridipinto con lo smalto da muro?

Non si piastrella un affresco. Non si riscrive una poesia dell’Ottocento usando emoticon e font glitterati.

Questo progetto, così com’è stato pensato e gestito, minaccia di distruggere molto più che qualche ciuffo d’erba: potrebbe sfigurare il bene più prezioso che abbiamo, nel silenzio generale e senza che nessuno alzi un dito.

Il rischio è che la Villa venga snaturata per sempre, che perda la sua identità, la sua anima, e che quando riaprirà… non sia più lei.

Questo luogo andava “accarezzato”, non aggredito!

SPAZIO CIVICO NON FA POLEMICHE DA BAR Nè GRIDA ALLO SCANDALO

Siamo all’opposizione,si è vero, ma non siamo contro: “SIAMO PER”.

Per la trasparenza, per il rispetto della storia, per il coraggio nelle scelte.

La Villa è di tutti. È la memoria di generazioni intere.

È dove siamo cresciuti, dove abbiamo passeggiato, studiato, sognato, festeggiato. È lo specchio della nostra identità

GIÀ NEI MESI SCORSI, MOLTO PRIMA CHE SCOPPIASSERO LE POLEMICHE SOCIAL E LA GENTE SI ASSIEPASSE SBIGOTTITA DIETRO LA RECINZIONE DEL CANTIERE, AVEVAMO CHIESTO PIÙ TRASPARENZA SU QUESTO INTERVENTO, PIÙ CONDIVISIONE SU QUELLO CHE STAVA SUCCEDENDO.

ERA DAVVERO CHIEDERE TROPPO?

La riqualificazione e valorizzazione della Villa Comunale avrebbe dovuto essere la punta di diamante di un’amministrazione cittanovese di qualsiasi colore. Oggi sentiamo dire per bocca dei nostri amministratori, invece, che si sarebbero trovati con in mano un progetto che condividono solo in parte, che non avrebbero potuto, anche volendo, metterci mano, che vi era un rischio concreto di perdere il finanziamento ottenuto. (E l’occasione di pavoneggiarsi per meriti riflessi? – SIC!)

Ma perdere la Villa com’è, per inseguire un finanziamento mal gestito, non è forse peggio?

Una buona Amministrazione NON SUBISCE, GUIDA.

Studia, raccoglie le istanze di tutti i portatori di interesse, coinvolge la cittadinanza, migliora, cercando di capire se e come trarre il meglio possibile per ridare, ove necessario e soprattutto opportuno, lustro al monumento e, con esso, alla nostra Città.

“che CARLO RUGGIERO CI PERDONI!”

LA VILLA COMUNALE:

