Agricoltura nella Piana di Gioia Tauro, luce ed ombre sui finanziamenti pubblici

Un breve approfondimento che tenta di fare emergere le contraddizioni, le luci e le ombre del “modello agricolo” promosso nella Piana di Gioia Tauro — con particolare riferimento al sostegno pubblico, alle infiltrazioni criminali, alle frodi documentali e alla reale incidenza sull’economia locale.

Agricoltura, pubblici finanziamenti e aspettative nella Piana: il racconto ufficiale

Negli ultimi decenni la Regione Calabria, e in particolare l’Assessorato all’Agricoltura, ha posto al centro della propria strategia di sviluppo uno sforzo rilevante sul comparto agricolo: puntare sulla qualità dei prodotti, sulla certificazione biologica e sui marchi di origine, con l’obiettivo dichiarato di trasformare l’agricoltura da “ripiego sociale” in volano per lo sviluppo dell’economia locale.

Sin dalla legislatura di Mario Oliverio tale indirizzo politico si è tradotto in ingenti stanziamenti da fondi regionali, nazionali e comunitari (anche tramite il PSR – Piano di Sviluppo Rurale). In molti casi veniva sottolineata la Piana di Gioia Tauro come territorio d’eccellenza potenziale, grazie alla fertile pianura, al clima favorevole, alla tradizione olivicola e agrumicola. Il quadro ufficiale vuole che numerose aziende e cooperative abbiano migliorato la qualità dei loro prodotti, aumentato il numero dei dipendenti e contribuito – direttamente e indirettamente – alla crescita di filiera nei territori della Piana. È questa la “narrazione buona”: la Regione come motore dell’innovazione agricola, il comparto agli stanziamenti come leva per generare ricchezza, occupazione e valore locale. Dietro questa narrazione ufficiale si celano sfide profonde — e in molti casi vere ferite — che ne minano la credibilità sul piano operativo e istituzionale vi sono le fragilità e i limiti del modello “fondi → sviluppo”: la trappola delle astuzie amministrative

Quando si osserva a fondo la gestione dei finanziamenti agricoli in Calabria e nella Piana, emergono alcune criticità sistemiche ricorrenti:

1. Esecuzione parziale o mancata realizzazione dei progetti.

Non di rado avviene che beneficiari di stanziamenti pubblici realizzino solo una frazione — molto ridotta — delle attività progettate. Ci sono casi in cui non viene raggiunto nemmeno il 25 % degli obiettivi promessi, e dove i controlli successivi non riescono sempre a far emergere le inadempienze in tempo utile.

2. Sprechi e distrazione del “primo acconto”

La prassi — denunciata da più inchieste — è che il finanziamento versato come anticipo (primo acconto) venga in parte sprecato o reindirizzato verso usi generici, senza che gli investimenti previsti (macchinari, infrastrutture, assunzioni) vengano effettivamente realizzati. In tali casi, l’impresa può aver “incassato” la liquidità più facile, ma non aver fatto nulla di sostenibile.

3. Utilizzo delle fideiussorie senza garanzia reale

Le polizze fideiussorie, richieste come garanzia per l’erogazione dei fondi, in alcuni casi risultano essere “cartolai” o con garanzie deboli, che consentono di incassare somme senza reali vincoli di produzione. In altre parole, la rendicontazione può restare leggera o fittizia.

4. Frode documentale e fatturazioni “gonfiate” o inesistenti

Alcuni casi accertati riguardano società cooperative che avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti, attestato movimenti commerciali fittizi, dichiarato produzioni non reali pur di far risultare idonei i requisiti per l’accesso ai contributi. Casi recenti hanno visto la condanna da una sentenza della Corte dei Conti al risarcimento di quasi 8 milioni di euro nei confronti dell’ARCEA per fondi UE percepiti indebitamente. ￼

Attraverso l’inchiesta si è accertato che non c’era compensazione economica reale né scambi effettivi: era tutto formalmente documentato, ma sostanzialmente fittizio.

5. Assunzioni fasulle e garantismo assistenziale

Una delle modalità più sottili di frode è la dichiarazione fittizia di contratti di lavoro: l’impresa che chiede finanziamenti dichiara di assumere dipendenti (e impegna oneri contributivi, previdenziali, assistenziali) così da corrispondere – almeno sulla carta – gli obblighi di legge (malattia, maternità, disoccupazione). Ma tali contratti potrebbero non essere “veri”: i soggetti “assunti” magari non operano realmente nell’attività o svolgono mansioni minime o simboliche. In tal modo è possibile ottenere incentivi condizionati al “numero di occupati” pur senza un vero apporto produttivo.

6. Controlli inefficaci, posticipati o deboli

I processi di verifica dei programmi finanziati, specie quando estesi su più annualità, dipendono da controlli intermedi, ispezioni sul campo, rendicontazioni e auditor esterni. Occorre notare che in molte circostanze i controlli sono giunti “a posteriori” (con tempi troppo lunghi) o non sono stati realizzati in modo sufficientemente penetrante, con verifiche documentali superficiali.

7. Infiltrazione criminale e sistemica

In una terra dove la ‘ndrangheta ha radicamento storico, non è sorprendente che alcuni soggetti — direttamente o tramite “prestatori d’immagine” — tentino di intercettare i flussi finanziari destinati all’agricoltura. Il sistema criminale, se ben inserito, può fungere da filtro, da soggetto di mediazione, da garante “locale” per chi vuole ottenere fondi (offrendo “coperture politiche”, consulenze compiacenti, rapporti con la burocrazia regionale).

L’operazione “Res Tauro”, che ha portato all’arresto di 26 persone, incluso il boss Pino Piromalli, ha evidenziato come la cosca intervenga anche nei meccanismi economici del territorio: manipolazione di aste giudiziarie, reinserimento di beni confiscati, regia su imprese agricole e immobiliari. ￼

￼Ancora, il Dipartimento Agricoltura della Regione è stato spesso sotto la lente per gestione disinvolta dei contributi, inchieste su dirigenti e funzionari per la manipolazione delle pratiche. ￼

Nel settore oleario è emersa l’ipotesi di condotte illecite nella gestione dei contributi comunitari, con accertamenti su funzionari regionali, direttori di dipartimento e ispettori. ￼

8. Sovrapposizione fra “sovvenzione” e “sussidio permanente”

In alcuni casi, ciò che doveva essere un mix temporaneo di supporti (per favorire la transizione tecnologica, investimenti, ristrutturazioni) si è trasformato in un modello di sussidio permanente, in cui alcune imprese — non competitive — continuano a “vivere” di contributi, senza reale prospettiva di crescere per conto proprio.

La Piana “riparte davvero” o il “miraggio della ripresa”?

Uno sguardo ai numeri (quando disponibili)

Per stabilire se il modello “fondi → investimenti → sviluppo locale” abbia davvero funzionato nella Piana, serve guardare alcuni indicatori concreti: crescita occupazionale netta (non annunciata ma verificabile), incremento produttivo e competitivo, qualità delle filiere, effetti moltiplicatori nel territorio (fornitori, servizi correlati, trasformazione locale).

Purtroppo, i dati ufficiali disaggregati per la Piana non sono sempre agevolmente disponibili, e quando emergono segnali positivi spesso sono accompagnati da forti dubbi o segnalazioni di anomalie.

• Il caso giudiziario della coop Agros e delle 17 cooperative correlate, condannate per quasi 8 milioni da restituire, è emblematico dello scarto fra progetto “effetto annuncio” e realtà concreta. ￼

• Il sequestro di beni per 325 milioni a un imprenditore della Piana, operazione della DIA, porta in luce come patrimoni agricoli, immobiliari e società siano stati oggetto di accertamenti su presunti proventi illeciti, anche collegati a contributi agricoli. ￼

• Nell’ambito dell’operazione “Easy Land” è stata scoperta una truffa sui fondi agricoli per oltre 700 mila euro, con aziende che avevano presentato false certificazioni o dichiarazioni mendaci per percepire aiuti PAC / PSR. ￼

• Alcune inchieste del settore mostrano che persone — anche studenti universitari — avrebbero finto di essere agricoltori per accedere ai contributi UE. ￼

• Il Dipartimento Agricoltura regionale è stato denunciato come “bersaglio facile” perché le pratiche di richiesta fondo venivano falsificate con la complicità di centri di assistenza agricola (CAA) che confezionavano documentazione non veritiera. ￼

• Nelle audizioni parlamentari del 2011 si parlava già delle “arance di carta” nella Piana, espressione che evocava produttività fasulla in parte documentale e in parte reale. ￼

Tutti questi elementi concorrono a ridurre la forza illustrativa del “modello replicabile” come esempio virtuoso. Non è che non vi siano aziende sincere, ma il rischio che gli incentivi vengano intercettati da soggetti “furbi” è molto alto, soprattutto laddove il controllo è debole o colluso.

Valutazione critica: quanto è “reale” la spinta economica?

Alla luce del quadro sopra tratteggiato, è possibile avanzare alcune riflessioni critiche sulla validità del risultato messo in campo come modello di rilancio dell’economia locale nella Piana di Gioia Tauro:

• La presenza di frodi e infiltrazioni non è marginale né episodica, ma ripetutamente segnalata da inchieste, sequestri, sentenze e interventi giudiziari. Ciò riduce la credibilità dell’intero sistema di incentivazione agricola.

• Il “positivo” non implica che tutto sia virtuoso. Ci sono aziende genuine, con reali investimenti, che operano seriamente, creano occupazione, migliorano la qualità dei prodotti. Ma la loro presenza non può occultare il fatto che, nel calcolo globale, una parte significativa dei fondi può essere “evaporata” in operazioni fittizie.

• L’effettiva ricaduta economica locale è attenuata: se i macchinari, le tecnologie, i servizi e le lavorazioni collegate non si sviluppano localmente — ma vengono importati o affidati a soggetti esterni — l’effetto moltiplicatore è debole. Se i dipendenti “assunti” non operano nella zona o svolgono mansioni minime, l’impronta occupazionale reale resta ridotta.

• Il rischio morale e politico è alto: quando le istituzioni erogano ingenti somme in aree fortemente permeabili, la fiducia collettiva può venire compromessa. I cittadini e le imprese sincere possono percepire che “chi sa arrangiarsi” intasca i fondi, alimentando disaffezione alla legalità.

• I controlli devono essere rafforzati: affinché il modello sia credibile servono verifiche preventive e intermedie rigorose, controlli incrociati e trasparenza nella rendicontazione. Le polizze fideiussorie devono avere garanzie reali e vincoli stringenti. Occorre una “politica del rischio zero” nelle zone più vulnerabili.

• Non si può “essere tutti virtuosi” con fondi comunitari se non si costruisce un tessuto imprenditoriale sostenibile. I fondi devono essere un elemento di spinta, non un sostentamento permanente. Ci vuole consapevolezza, cultura imprenditoriale e incentivazione alla filiera locale e integrata, non solo all’assegnazione di contributi.

⸻

Proposte per migliorare / mitigare i rischi

Per rendere più credibile e sostenibile un modello di sviluppo agricolo nella Piana — pur tenendo conto delle criticità — è utile proporre alcune linee di rafforzamento:

1. Maggiore trasparenza e accessibilità dei dati

Rendere pubblici (con aggiornamenti periodici) i dati per comune / comprensorio: quante imprese hanno ricevuto contributi, quanto hanno speso realmente, quanti posti di lavoro “veri” generati, quanti progetti sono effettivamente conclusi.

2. Controlli territoriali rafforzati

Potenziare ispezioni “a sorpresa” sul campo, con personale indipendente, monitoraggio satellitare, incrocio di documenti, verifiche incrociate con le ASL, INPS, catasto. Interventi intermedi, non solo finali.

3. Responsabilità solidale di consulenti / CAF / CAA / studi tecnici

Far rispondere civilmente (e penalmente) chi collabora con pratiche fraudolente o confeziona pratiche fittizie. In molti casi, la responsabilità cade solo sugli imprenditori, mentre i “mediatori” restano impuniti.

4. Fideiussorie con vincoli stringenti

Esigere garanzie reali, non cartolari. Le polizze devono poter essere escusse se non si realizzano gli obiettivi intermedi, con possibilità di revoca anticipata del finanziamento.

5. Incentivazione alla filiera locale / integrazione verticale

Non basta finanziare la piantagione o la certificazione: occorre promuovere la trasformazione locale, la commercializzazione, i servizi correlati (logistica, confezionamento, marketing). Più attività restano sul territorio, maggiore è l’impatto moltiplicatore.

6. Formazione, assistenza tecnica e “banca del territorio”

Offrire un supporto tecnico serio, non soltanto contributi. Creare banche locali di macchinari, cooperative di acquisto, centralità dei servizi per ridurre i costi di ingresso.

7. Selezione preventiva rafforzata

Nel bando di concessione dei fondi introdurre criteri più restrittivi su solidità economica, referenze pregresse, capacità operativa consolidata, vincoli territoriali minimi. I progetti dichiarati devono avere credibilità reale prima dell’erogazione.

8. Collaborazione con autorità antimafia e controllo preventivo

Inserire nelle procedure obblighi da parte degli enti erogatori (Regione, ARCEA) di analisi di rischio antimafia per beneficiari e soci, anche con verifiche patrimoniali preventive. In casi sospetti bloccare l’erogazione sino a chiarimenti. Occorre che la Regione non si limiti a erogare contributi, ma faccia da “filtro credibile”.

9. Meccanismi premiali per le aziende virtuose

Incentivare con punteggi aggiuntivi chi dimostra trasparenza, auditing esterni indipendenti, gestione sostenibile, rapporti con il territorio.

⸻

Conclusione: il bilancio non è “tutto nero”, ma nemmeno “tutto bianco”

Sul piano territoriale la Piana di Gioia Tauro presenta un potenziale agricolo significativo: terra fertile, tradizione, condizioni climatiche favorevoli, prossimità logistica (porto), domanda crescente per prodotti biologici. È ragionevole che la Regione Calabria abbia cercato di capitalizzare su questi punti con una politica agricola attiva.

Ma la presenza storica della ‘ndrangheta, la vulnerabilità nelle zone marginali, la debolezza del controllo amministrativo e la tentazione delle frodi rendono il “modello contributivo” estremamente esposto a distorsioni. In molti casi i risultati annunciati — “nuovi occupati”, “investimenti”, “prodotti di qualità” — sono reali per alcune imprese, ma non possono giustificare l’ampio uso di risorse pubbliche se manca una verifica rigorosa e una selezione veramente credibile.

Il risultato che possiamo trarre è questo: sì, è possibile un’agricoltura di qualità nella Piana, con impatto sullo sviluppo locale. Ma non possiamo fidarci ciecamente dei numeri proclamati, né ignorare le costanti evidenze giudiziarie che segnalano operazioni fraudolente e infiltrazioni. Se non si innesta un cambio culturale, istituzionale e di controllo, il rischio è che molti contributi restino “sospesi” in un limbo fra promessa e realtà.